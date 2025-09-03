ด่วน! “เท้ง” แถลง ปชน.โหวต “อนุทิน” นั่งนายกฯ พร้อม 4 เงื่อนไข

พรรคประชาชน ประกาศสนับสนุน 'อนุทิน' นั่งนายกฯ ทางการแล้ว พร้อมเงื่อนไขยุบสภาภายใน 4 เดือน ร่าง รัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็ว ไม่ตั้งรัฐบาลเสียงข้างมาก ยืนยันทำหน้าที่ฝ่ายค้านต่อ-ไม่ส่งตัวแทนรับตำแหน่งรัฐมนตรี
วันที่ 3 ก.ย. 2568 ที่รัฐสภา พรรคประชาชน นำโดย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน แถลงว่า พี่น้องประชาชน ผู้ที่สนับสนุนพรรค และสมาชิกพรรคที่รักทุกท่าน ในช่วงระยะเวลา 5 วันที่ผ่านมานี้ เป็นช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนจากกระแสข่าวเรื่องการยุบสภา ซึ่งถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับการชี้แจงอย่างเป็นทางการจากฝั่งพรรคเพื่อไทย ว่ามีการทูลเกล้าฯ เสนอยุบสภาแล้วหรือไม่ ตนและกรรมการบริหารบางส่วนที่ได้มีการประชุมเมื่อเช้านี้ถึงข้อสรุปว่าพรรคประชาชนจะตัดสินใจอย่างไร ในสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน
โดยมติที่ประชุมคือ หากมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ความเห็นชอบเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ พรรคประชาชนจะให้ความเห็นชอบ แก่นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย โดยพรรคภูมิใจไทยจะต้องยอมตกลงตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. นายกรัฐมนตรีคนใหม่จะต้องทุกสภาผู้แทนราษฎรภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้เสนอนโยบายต่อรัฐสภา เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
2.ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยว่า ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จำเป็นจะต้องมีการออกเสียงประชามติก่อนที่รัฐสภาจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 คณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยเฉพาะร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็ว ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป
3.ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำว่าวินิจฉัยว่า การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ไม่จำเป็นจะต้องมีการออกเสียงประชามติ ก่อนที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา 256 คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ พรรคประชาชน และพรรคภูมิใจไทยจะต้องเร่งผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม เพื่อกำหนดให้มีกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยเฉพาะร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ ในวาระของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้โดยเร็ว
4.เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรภายใน 4 เดือน พรรคภูมิใจไทยจะต้องไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อทำให้ตนเองเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก
พรรคประชาชนยืนยันจะดำรงตนเองอยู่ในสถานะพรรคฝ่ายค้านต่อไป โดยทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดใหม่อย่างเต็มที่ และจะไม่มีบุคคลใดจากพรรคประชาชนไปดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี