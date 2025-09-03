สถานที่พร้อม รอลงนาม ! ปชน.แจ้งสื่อเลื่อนแถลงเร็วขึ้นเป็น 9 โมง จนท. จัดสถานที่พร้อม ปราก-โต๊ะลงนามด้วย

วันนี้ (3 ก.ย.) เมื่อเวลา 08.00 น. พรรคประชาชนได้แจ้งสื่อมวลชน ว่าจะมีการแถลงมติโหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ ฌดยตั้งจุดแถลงวันนี้ อาคารรัฐสภา ชั้น 1 ณ บริเวณลานหน้าบ่อปลาอานนท์ (ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา) และขอเลื่อนเวลาแถลงเป็น เวลา 09.00 น. (จากเดิม 09.30 น.)
ทั้งนี้ บริเวณจุดดังกล่าวได้มีการตั้งโต๊ะลงนามเอาไว้พร้อมโพเดี้ยมแถลงข่าวด้วย โดยคาดว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่างนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เพื่อสนับสนุนให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่32