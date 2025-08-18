"ณัฐพงษ์" เข้าใจความรู้สึกปชช.หมดหวังพรรคการเมือง ยังเชื่อกลไกสภาพึ่งได้ทำงานเต็มที่ต่อไป

หัวหน้าพรรคส้ม เข้าใจความรู้สึกปชช. หลังโพลชี้หมดหวังพรรคการเมือง ยังมั่นใจกลไกสภายังพึ่งได้ ยันจะทำงานเต็มที่ต่อไป
วันนี้ (18ส.ค.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงนิด้าโพลเผยผลสำรวจประชาชนหมดหวังกับพรรคการเมือง ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านว่า เข้าใจความรู้สึกของประชาชนที่สะท้อนผ่านผลโพล แต่วันนี้สิ่งตนเชื่อเป็นอย่างยิ่งคือ เรามาทำหน้าที่ในฐานะสส. น่าจะทำให้ประชาชนที่นี่ยังเห็นอยู่ว่า กลไกของรัฐสภา และกลไกของสส. ยังสามารถให้ความหวัง ให้ความไว้วางใจ
ซึ่งวันนี้มาตรการหลายอย่างที่มารับฟัง ก็เชื่อว่ารัฐบาลพร้อมที่จะปรับปรุง ซึ่งเราก็จะรีบสรุปรายละเอียดมาตรการที่ชัดเจน และจะใช้กลไกของสภาเสนอยังรัฐบาล ถ้าหากรัฐบาลตอบสนองก็จะทำให้ประชาชนได้เห็น และพึ่งหวังได้ว่า นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง ก็ยังหวังพึ่งได้ในการแก้ไขปัญหา
ส่วนจะต้องกำชับสส.เขตในพรรคเรื่องการทำงานหรือไม่ นายณัฐพงษ์ ระบุว่า การทำหน้าที่ของสส.เขต ก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่อยู่แล้ว ในการลงพื้นที่รับฟังปัญหา เพราะถือเป็นสส.ของประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งวันนี้ก็มีสส.จากต่างพื้นที่มาร่วมรับฟังปัญหาด้วย ยืนยันว่า จะทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ต่อไป