กมธ.แก้ รธน.ปรับเปิดทางนักวิชาการสมัครเป็นผู้ร่าง รธน.ได้ โดยไม่ต้องลาออกจากต้นสังกัด

กมธ.แก้รธน. ปรับเกณฑ์ใหม่ เปิดทางนักวิชาการสมัครเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้ โดยไม่ต้องลาออกจากต้นสังกัด
วันนี้ (10ธ.ค.) ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมรัฐสภา สมัยวิสามัญเป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ…. ในวาระสอง หลังจากพักประชุมนานกว่า 1 ชั่วโมง ที่ประชุมกลับมาดำเนินการต่อ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) รายงานผลการหารือว่า กมธ.มีมติให้ เพิ่มวรรคสี่ ในร่างมาตรา 256/4 เพื่อกำหนด ข้อยกเว้นลักษณะต้องห้าม ไม่ให้นำกฎที่ห้ามข้าราชการ พนักงาน หรือผู้มีเงินเดือนประจำของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่น มาสมัครเป็นกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ บังคับใช้กับกลุ่ม “นักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา” โดยเทียบเคียงหลักเกณฑ์เดียวกับกมธ.รับฟังความคิดเห็น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการอภิปราย สมาชิกหลายรายตั้งข้อสังเกตว่า การแก้ไขดังกล่าว อาจเปิดช่องให้นักวิชาการที่มีเครือข่าย ได้เข้ามาเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยไม่ต้องลาออกจากตำแหน่ง อาจเข้าข่าย “เลือกปฏิบัติ” เมื่อเทียบกับตำแหน่งอื่นที่กฎหมายกำหนดให้ต้องพ้นจากตำแหน่งก่อนสมัคร
ด้านนายชูศักดิ์ ศิรินิล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะกมธ. ชี้แจงว่า การกำหนดลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการที่มีตำแหน่งและเงินเดือนประจำ เป็นไปตามระเบียบราชการที่ต้องขออนุญาตก่อน ทั้งยังเกรงว่าจะกระทบต่อการทำงาน เพราะกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใช้เวลายาวนานถึง 360 วัน
อย่างไรก็ตาม ภายหลังการอภิปราย สมาชิกยังมีความกังวลใจในเนื้อหา จึงต้องลงมติ โดยที่ประชุมมี มติข้างมากเห็นชอบ ให้คงเนื้อหาตามที่กมธ.เสียงข้างมากเสนอ