"นันทนา" อ้างปชช.จี้กลับมติกมธ.หลังตัดสิทธิเลือกสสร. ชี้ 20 หยิบ 1 ซ้ำรอยสว.ปชช.ไม่ได้เลือก สว.–สส.หวั่นรธน.สีเทา–น้ำเงิน

“นันทนา” อ้างเสียงปชช.เรียกร้องให้กลับมติ กมธ.ส่วนใหญ่ หลังตัดสิทธิเลือก สสร. ชี้สูตร “20 หยิบ 1” เปิดช่อง สว.กำหนดคนร่าง รธน. ได้เอง หวั่นซ้ำรอยสว.ที่ปชช.ไม่ได้เลือก สว.–สส. หลายฝ่ายร่วมท้วง สร้างกลไกทำรธน.ใหม่ที่ไม่ยึดโยงปชช.อันตรายถึงขั้นได้ “รธน.สีเทา–น้ำเงิน” คุมเบ็ดเสร็จ
วันนี้ (10ธ ค.) ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประชุมร่วมรัฐสภา สมัยวิสามัญพิจารณาร่างแก้รัฐธรรมนูญฯ ซึ่งเข้าสู่อภิปรายมาตรา 4 ว่าด้วยโครงสร้าง “กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญ” 35 คน และ “กมธ.รับฟังความคิดเห็นประชาชน” อีก 35 คน โดยทั้งหมดให้รัฐสภาคัดเลือกด้วย “สูตร 20 หยิบ 1” ทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อกังวลว่าเป็นระบบที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทาง
น.ส.นันทนา นันทวโรภาส ส.ว. อภิปรายรุนแรงว่า การที่ กมธ.เสียงข้างมากตัดสิทธิประชาชนในการเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรง ถือเป็นการบิดเบือนเจตนารมณ์ของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่นายพริษฐ์ วัชรสินธุ เสนอและรัฐสภารับเป็นร่างหลัก และสวนทางกับข้อเรียกร้องของเครือข่ายประชาชนเขียนรัฐธรรมนูญที่ยื่นหนังสือขอให้ “กลับมติ” กมธ.
น.ส.นันทนากล่าวว่าสูตร 20 หยิบ 1 ทำให้ ส.ว. ซึ่งไม่ได้มาจากประชาชน สามารถหยิบผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้ 7–8 คน ส่วนที่เหลือต้องไปพึ่งพาพรรคการเมืองเพื่อให้ได้เสียงข้างมาก จึงไม่อาจเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนได้
“ยังไม่เข็ดอีกหรือ? ที่เคยเลือกกันเองแบบ ส.ว. ที่ประชาชนไม่ได้เลือก และเมื่อเข้ามาก็ไม่ได้ทำเพื่อตอบแทนประชาชน หากผู้ร่าง รธน. มาจากระบบปิด อาจเกิดการ “ฮั้วร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์พวกพ้อง และท้ายที่สุด ไทยอาจได้รัฐธรรมนูญฉบับสีเทา หากเกี่ยวโยงกับขบวนการสแกมเมอร์”
นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย ส.ว. อภิปรายว่า เขาเสียดายที่ไม่ได้แปรญัตติ เพราะกังวลว่ากลไกที่ กมธ. เสนอ อาจติดปัญหาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ และมองว่าการ “ยกคูหาหนีประชาชน” ไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย
จึงเสนอให้มี “สภาที่ปรึกษาร่างรัฐธรรมนูญ” มาจากการเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทาง
นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ชี้ว่า สูตร 20 หยิบ 1 อันตราย เพราะหากมีผู้ควบคุมได้ 18 จาก 35 กลุ่ม ก็สามารถกำหนดทุกอย่างในรัฐธรรมนูญด้วยเสียงเพียง 198 เสียง ยกตัวอย่างหาก กลุ่มสีน้ำเงิน มี ส.ส. 100 คน และ ส.ว. 150 คน รวม 250 เสียง ก็สามารถกำหนดร่างรัฐธรรมนูญได้ทั้งหมด สรุปว่า จะกลายเป็นรัฐธรรมนูญสีน้ำเงิน ไม่ใช่รัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เสียงวิจารณ์ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของ กมธ.เสียงข้างมาก และเห็นว่ากลไกทำรัฐธรรมนูญใหม่ที่ยึดโยงประชาชนอย่างแท้จริง” ทั้งเรื่องที่มาของผู้ร่าง และวิธีการคัดเลือกที่ต้องโปร่งใสและไม่ถูกครอบงำโดย ส.ว. หรือกลุ่มการเมืองใดกลุ่มหนึ่ง