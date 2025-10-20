กมธ.แก้รธน.ลงคะแนนลับเคาะ “ณัฐวุฒิ” นั่งปธ. ภท.-พท.ไม่รับตำแหน่ง ลุยประชุมสัปดาห์ละ 3 วัน

ที่ประชุมกมธ.แก้รธน. ลงคะแนนลับ เลือก “ณัฐวุฒิ” นั่งปธ.กมธ. ด้าน “ภท.-พท.” ไม่รับตำแหน่งในกมธ. พร้อมลุยประชุมสัปดาห์ละ 3 วัน
วันนี้ (20ธ.ค.) ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ... รัฐสภา ได้นัดประชุมนัดแรกเพื่อเลือกกมธ.ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ และวางกรอบเวลาทำงาน รวมถึงกำหนดวันและเวลาประชุม
ทั้งนี้ในการประชุมนัดแรก มี กมธ.เข้าร่วมประชุม 40 คนจากจำนวนทั้งสิ้น 43 คน ทั้งนี้ในวาระการเลือกประธานกมธ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมมีการเสนอชื่อนายณัฐวุฒิ บัวประทุม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และ นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ดำรงตำแหน่งประธานกมธ. ทำให้ต้องมีการลงมติตัดสินด้วยการออกเสียงผ่านบัตรลงคะแนน ผลปรากฎว่ามติเสียงข้างมาก 25 เสียงเลือก นายณัฐวุฒิเป็นประธานกมธ. ขณะที่นายชูศักดิ์ ได้ 12 คะแนน ทั้งนี้มีผู้งดออกเสียง 3 คน
ขณะที่รองประธานทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วย 1. นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย เป็นรองประธานคนที่ 1 2. พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ เป็นรองประธานคนที่ 2 และ 3. นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ สว. เป็นรองประธานคนที่ 3 ขณะที่นายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร สส.นนทบุรี พรรคประชาชน เป็นเลขานุการฯ
ส่วนโฆษกกรรมาธิการมีทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วย 1.นายนรเศษฐ์ ปรัชญากร สว. 2.นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงษ์ สว. 3. นางสาวพนิดา มงคลสวัสดิ์ สส.สมุทรปราการ พรรคประชาชน และ 4. นายเอกพร รักความสุข สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย
จากนั้นที่ประชุมได้กำหนดวันประชุม โดยในเดือน ต.ค. นี้จะประชุม 3 วันต่อสัปดาห์ โดยจะเริ่มประชุมในวันที่22 ต.ค. เวลา 09.00 น. อย่างไรก็ดีในการประชุมของกมธ. พบว่ามีระยะเวลาที่สั้น คือ 11 ครั้ง ก่อนที่จะเสนอร่างแก้ไขต่อที่ประชุมรัฐสภาเพื่อให้พิจารณาในวาระสองต่อไปในช่วงปลายเดือน พ.ย. นี้