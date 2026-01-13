กยศ. เตรียมระงับหนี้กรณีพยาบาลเสียชีวิตกะทันหัน-บรรเทาภาระครอบครัวผู้สูญเสีย

นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปิดเผยว่า กรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์พยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเสียชีวิตอย่างกะทันหันระหว่างปฏิบัติหน้าที่เวรดึก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งญาติของผู้เสียชีวิตมีความกังวลเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายและเงินกู้ยืมนั้น กยศ. ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้กู้ยืมเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้สูญเสีย จึงได้ติดต่อกับญาติเพื่อทำการระงับหนี้เงินกู้ยืมต่อไป
ทั้งนี้ กยศ. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง พร้อมส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตมา ณ ที่นี้