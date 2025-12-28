ปชน.ส่งปาร์ตี้ลิสต์ 99 คน เหตุมี 1 คนขอถอยด้วยเหตุผลส่วนตัว

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงสาเหตุที่พรรคประชาชนส่งผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อไม่ครบ 100 คน ว่า ถือเป็นกระบวนการปกติหลังผ่าน Primary vote มี 1 คน ต้องถอนตัวออกไป แล้วเมื่อเขาทราบอันดับของตนเอง หลังจากชั่งน้ำหนักแล้วจึงถอนตัว เพราะความจำเป็นส่วนตัว แต่ไม่เป็นไรที่พรรคประชาชนจะส่งผู้สมัครไม่ครบ 100 คน ส่วนผู้ที่ถอนตัวไปเป็นใครนั้น เจ้าตัวไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อ
ส่วนที่นายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ อดีตผู้บริหารบริษัทแพลตฟอร์ม ที่อยู่ใน ลำดับที่ 5 ของ สส.บัญชีรายชื่อ จะส่งผลต่อคะแนนนิยม เพราะถูกมองว่าเป็นกลุ่มนายทุน นายณัฐพงษ์ย้ำว่า การจัดรายชื่อของพรรคประชาชนมีหลากหลายเหตุผล ทั้งปีกด้านแรงงาน ความเท่าเทียมหลากหลาย กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้พิการ และผู้ที่เป็นอดีตผู้บริหารบริษัทเอกชน ฉะนั้นรายชื่อที่ออกมาอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าเราได้คำนึงถึงคุณสมบัติอื่นๆ ครอบคลุมทุกมิติแล้ว และอยากให้มองผู้สมัครบัญชีรายชื่อทุกคน ว่าเป็นตัวแทนของประชาชนจริง ๆ ซึ่งทุกอันดับหากพรรคประชาชนเป็นรัฐบาล ทุกคนก็จะมีตำแหน่งแห่งหนรองรับไว้หมดแล้ว
ส่วนกรณีที่นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร อยู่ในลำดับที่ 99 ก็เป็นความต้องการของนายวิโรจน์เอง เดิมต้องการจะลงอันดับที่ 100 เพราะต้องการลุกจากเก้าอี้และเปิดทางให้กับ ผู้สมัครหน้าใหม่ๆ เข้ามาทำงานในสภา แต่เมื่อมีคนถอนตัวไป 1 คนจึงได้เป็นอันดับที่ 99 ซึ่งก็ถือเป็นเลขที่สวย