บอร์ดรถไฟฯ ไฟเขียวต่อสัญญา "เซ็นทรัลลาดพร้าว” ฉบับใหม่ 30 ปี รับผลตอบแทนค่าเช่าที่ดิน 3.3 หมื่นล้านบาท

บอร์ดรถไฟฯ อนุมัติทำสัญญา “เซ็นทรัลลาดพร้าว”พื้นที่ 47.22 ไร่ ฉบับใหม่ 30 ปี รับผลตอบแทนค่าเช่าที่ดิน 3.3 หมื่นล้านบาท จาก SRTA พร้อมเงื่อนไขลงทุนเพิ่ม 4.5 พันล้านบาท ปรับปรุง อาคารและระบบสาธารณูปโภค เดิมคาด ลงนามสัญญา มี.ค.69 เริ่มสัญญาใหม่ 2571 ถึง2601
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และรักษาการผู้ว่าการฯรฟท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท.ครั้งที่ 1/2569 ที่มี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร เป็นประธาน วันนี้ (15 ม.ค.) ได้มีมติเห็นชอบผลการเจรจาสัญญาเช่า การใช้ประโยชน์พื้นที่ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยม ย่านพหลโยธิน (เซ็นทรัล ลาดพร้าว) พื้นที่ 47.22 ไร่ กับ บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด ตามที่บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (SRTA) ซึ่งเป็นบริษัทลูกในการบริหารสัญญาที่ดินเสนอ ซึ่งก่อนหน้านีบอร์ดให้นำผลการเจรจาให้คณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการบริหารทรัพย์สินของ ร.ฟ.ท. ตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้อง แล้ว
สำหรับสัญญาใหม่ มีระยะเวลา 30 ปี เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2571 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2601 โดยรฟท.ได้ผลตอบแทนตลอด ระยะเวลาสัญญาวงเงินรวมกว่า 33,000 ล้านบาท นอกจากนี้ เซ็นทรัลได้เสนอการลงทุนเพิ่มเติมให้ไม่น้อยกว่า 4,500 ล้านบาท สำหรับการปรับปรุงอาคารทรัพย์สินเดิมและ ระบบ M&E ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ ระบบสื่อสาร ระบบสุขาภิบาลและ ระบบดับเพลิง ที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน เกือบ 50 ปี รวมถึงปรับให้รองรับเรื่องแผ่นดินไหวเพิ่มเติม เป็นต้นโดยเซ็นทรัลเสนอแผนจะใช้เวลา 4 ปีในการปรับปรุง นับจากวันที่สัญญาเริ่มนับหนึ่ง
นายอนันต์ กล่าวว่า หลังจาก บอร์ดรฟท.มีมติแล้ว จะตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร ความเห็นต่างๆ ที่ประกอบสัญญา คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน จะสามารถลงนามสัญญาใหม่ได้ในไม่เกินเดือน มี.ค.2569 โดยจะมีลงนาม 2 ส่วน คือ ระหว่างรฟท.และ SRTA ในสัญญาเช่า ที่ดินรถไฟ และ การลงนามระหว่าง SRTA กับ เซ็นทรัล ฯ
" รายได้ที่ รฟท.จะได้จาก SRTA จะเป็นค่าเช่าที่ดินและ ค่าธรรมเนียม คำนวณ NPV (Net Present Value) หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิที่คำนวณจากฐานของโครงการ ณ ปัจจุบัน ตลอดเวลา 30 ปี รวมที่ 3.3 หมื่นล้านบาท แบ่งจ่ายรายปี และ SRTA จะนำสิทธิ์จากการเช่าที่ดินนี้ ไปบริหาร โดยทำสัญญากับ เซ็นทรัลฯ อีกที คิดรายได้จากเซ็นทรัลซึ่งจะสูงกว่า 3.3 หมื่นล้านบาท ซึ่งSRTA จะได้รับเป็นส่วนต่าง จากตรงนี้
นายอนันต์กล่าวว่า หลังสัญญา ปัจจุบันของเซ็นทรัลครบกำหนด ในเดือน ธันวาคม 2571 ทรัพย์สิน ที่เป็นอาคาร ทั้งหมดจะตกเป็นของรถไฟมูลค่าประมาณ 7,600 ล้านบาท นำไปคำนวณประเมินผลตอบแทน ที่ให้ SRTA เช้าช่วงไปพัฒนาต่อ จะมีผลตอบแทนไม่น้อยกว่า 1 เท่า เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงและประเมินจากผลตอบแทนของสัญญาเดิมระยะเวลาเช่า 20 ปี ได้รับผลตอบแทน ประมาณ 2.1 หมื่นล้านบาท สัญญาใหม่ ขยายระยะเวลาเป็น 30 ปี มูลค่าจึงเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3.3 หมื่นล้านบาท เป็นตัวเลขที่เหมาะสม และสอดคล้องกับระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น