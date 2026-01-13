ญี่ปุ่นผนึกกำลังเกาหลีใต้ด้านความมั่นคงเศรษฐกิจ รับมือจีนคุมส่งออก

ญี่ปุ่นผนึกกำลังเกาหลีใต้กระชับความร่วมมือมั่นคงเศรษฐกิจ หลังเผชิญแรงกดดันจากจีนที่จำกัดการส่งออกสินค้าสำคัญและแร่หายาก
นารา (13 ม.ค.) - คาดว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ และประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ลี แจ มยอง จะตกลงกันในวันอังคารนี้เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจทวิภาคีให้มากขึ้น ในขณะที่โตเกียวกำลังเผชิญกับข้อจำกัดใหม่จากจีนเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าสำคัญ ซึ่งอาจรวมถึงแร่หายากด้วย
ในการประชุมที่นารา เมืองหลวงของจังหวัดบ้านเกิดของเธอ ทาคาอิจิและลีมีแนวโน้มที่จะให้คำมั่นที่จะยังคงมีการเยือนซึ่งกันและกันในระดับผู้นำ และพัฒนาความสัมพันธ์ในลักษณะที่ "มุ่งเน้นอนาคตและมั่นคง" ตามที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นระบุ
เจ้าหน้าที่ระบุว่า ผู้นำทั้งสองยังคาดว่าจะยืนยันความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและไตรภาคีกับสหรัฐอเมริกา เพื่อแก้ไขปัญหาโครงการพัฒนาขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ
นี่จะเป็นการประชุมสุดยอดแบบพบปะกันครั้งที่สามระหว่างทาคาอิจิและลี ซึ่งเข้ารับตำแหน่งในเดือนตุลาคมและมิถุนายนตามลำดับ มีกำหนดการแถลงข่าวร่วมกันหลังจากการเจรจาในเมืองทางตะวันตกของญี่ปุ่น แต่เจ้าหน้าที่ระบุว่ายังไม่มีการคาดการณ์ถึงเอกสารผลลัพธ์
ความสัมพันธ์ทวิภาคีฟื้นตัวขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลังจากเสื่อมถอยลงถึงระดับที่เลวร้ายที่สุดในรอบหลายทศวรรษจากข้อพิพาทเรื่องการชดเชยให้กับเหยื่อชาวเกาหลีใต้ที่ถูกกล่าวหาว่าถูกบังคับใช้แรงงานในช่วงที่ญี่ปุ่นปกครองคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่ปี 1910 ถึง 1945 รวมถึงข้อพิพาทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และดินแดน
การประชุมสุดยอดครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างโตเกียวและปักกิ่ง ซึ่งจุดประกายโดยคำกล่าวของทาคาอิจิในรัฐสภาเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ชี้ให้เห็นว่าการโจมตีไต้หวันอาจกระตุ้นให้กองกำลังป้องกันประเทศของญี่ปุ่นตอบโต้
คำแถลงของเธอทำให้ปักกิ่งต้องดำเนินมาตรการที่อาจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่น รวมถึงการควบคุมการส่งออกสินค้าสองวัตถุประสงค์ที่มีทั้งการใช้งานทางพลเรือนและการทหารอย่างเข้มงวดมากขึ้น
สินค้าสองวัตถุประสงค์ที่ถูกกำหนดเป้าหมายอาจรวมถึงแร่หายาก ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
แหล่งข่าวใกล้ชิดกับเรื่องนี้กล่าวว่า บริษัทแร่หายากของรัฐบาลจีนได้แจ้งบริษัทญี่ปุ่นบางแห่งว่า จะไม่ตกลงทำสัญญาใหม่สำหรับการส่งออกไปยังญี่ปุ่น
ด้าน ลีกล่าวในเดือนธันวาคมว่า โซลต้องการช่วยลดความตึงเครียดระหว่างโตเกียวและปักกิ่ง มากกว่าที่จะเลือกข้าง จีนและเกาหลีใต้ต่างเป็นเหยื่อของลัทธิทหารของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สอง
ระหว่างการประชุมที่ปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนได้แสวงหาความเป็นเอกภาพกับลี โดยกล่าวว่าประเทศของพวกเขาควร "ยืนหยัดอย่างมั่นคงบนด้านที่ถูกต้องของประวัติศาสตร์" และ "เลือกอย่างถูกต้องและมีกลยุทธ์"
ลีแสดงความหวังที่จะไปเยือนนารา เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น เมื่อเขาพบปะกับทาคาอิจิเป็นครั้งแรกในระหว่างการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (APEC) ที่เมืองคยองจู ประเทศเกาหลีใต้ ในช่วงปลายเดือนตุลาคม