รฟท.แบ่งงานรองผู้ว่าฯ 6 คน ปรับภารกิจช่วงไม่มีผู้ว่าฯตัวจริง "อนันต์"คุมฝ่ายช่างกล-ไฮสปีด 3 สนามบิน

บอร์ด รฟท.เคาะแบ่งภารกิจ รองผู้ว่าฯ 6 คน "อนันต์ โพธิ์นิ่มแดง"รักษาการผู้ว่าฯดูงานฝ่ายการช่างกล พ่วง ภารกิจ"ไฮสปีด 3 สนามบิน" ด้าน "อวิรุทธ์ "คุมเดินรถ สินค้า/โดยสาร มอบ"สุชีพ"คุม รฟฟท.เพิ่ม ส่วน"ฐากูร"ดูฝ่ายบริหารทรัพย์สินและบ.ลูก SRTA
รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568 นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดงรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ลงนามในคำสั่งทั่วไปที่ ก.1635/2568 เรื่อง มอบหมายให้รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย กำกับดูแลการปฏิบัติงานในฝ่ายและสำนักงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. ครั้งที่ 20/2568 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2568 ที่มี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบแล้ว และให้ยกเลิกคำสั่งการรถไฟฯทั่วไปที่ ก.789/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
ทั้งนี้ เพื่อให้การมอบหมายให้รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยปฏิบัติภารกิจรับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในฝ่ายและสำนักงานสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจการรถไฟฯ พ.ศ. 2566-2570 (แผนฟื้นฟูการรถไฟแห่งประเทศไทย) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 และเพื่อให้การบริหารจัดการฝ่าย สำนักงานศูนย์และกอง เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อการรถไฟแห่งประเทศไทยยิ่งขึ้น
สำหรับคำสั่งการมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบงานใหม่ให้รองผู้ว่าฯรฟท.จำนวน 6 คน มีดังนี้
1. นายเอก สิทธิเวคิน ปฏิบัติภารกิจรับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานใน 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการเงินและบัญชี , ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ , ฝ่ายการพัสดุ ,สำนักนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา , ศูนย์บริหารความเสี่ยง
2.นายอวิรุทธ์ ทองเนตร ปฏิบัติภารกิจรับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานใน 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ, ฝ่ายบริการโดยสาร,ฝ่ายบริการสินค้า,สำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจเดินรถ, สำนักงานอาณาบาล,กองควบคุมปฏิบัติการ
3.นายสุชีพ สุขสว่าง ปฏิบัติภารกิจรับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานใน 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล,สถาบันฝึกอบรมระบบราง,สำนักงานบริการโครงการระบบรถไฟฟ้า,สำนักงานแพทย์
4.นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ปฏิบัติภารกิจรับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานใน 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการช่างกล,สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
5.นายอนันต์ เจนงามกุล ปฏิบัติภารกิจรับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานใน 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการช่างโยธา,ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง, ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
6.นายฐากูร อินทรชม ปฏิบัติภารกิจรับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานใน 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน, ฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน
นอกจากนี้ รักษาการผู้ว่าฯรฟท.ได้มีคำสั่งทั่วไปที่ ก.1636/2568 เรื่อง มอบหมายให้รองผู้ว่าฯรฟท.บริหารจัดการโครงการและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของการรถไฟฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การมอบหมายให้.รองผู้ว่าฯรฟท.บริหารจัดการโครงการและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของการรถไฟฯ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อการรถไฟฯ ดังนี้ 1.นายสุชีพ สุขสว่าง รองผู้ว่าฯรฟท. ปฏิบัติภารกิจรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 2. นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าฯรฟท. ปฏิบัติภารกิจรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 3. นายฐากูร อินทรชม รองผู้ว่าฯรฟท. ปฏิบัติภารกิจรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป