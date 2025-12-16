”ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล”นั่งประธานบอร์ด SRTA “ทรงยศินทร์“รักษาการ MD เดินหน้า”บ้านเพื่อคนไทย-พัฒนาบางซื่อ”

บอร์ด SRTA ชุดใหม่ประชุมนัดแรกแต่งตั้ง”ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล”นั่งประธานบอร์ด “ทรงยศินทร์ “รักษาการกรรมการผู้จัดการ ผลักดัน บ้านเพื่อคนไทย,พัฒนาพื้นที่บางซื่อ ,บริหารสัญญาเช่าที่ดินรถไฟ
รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568 บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (SRTA) หรือ อสท.ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ครั้งแรก โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท พร้อมแต่งตั้ง นายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็น รักษาการกรรมการผู้จัดการ นอกจากนี้ ยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) โดยแต่งตั้ง นายชวเจต สุนทรวิทย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พร้อมด้วย นายรณัชย์ ประทุมสุวรรณ และ นายกษิดิศ อัชนันท์ เป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในการบริหารองค์กร
ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนา และบริหารทรัพย์สินของ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญ โดยรับทราบความก้าวหน้าโครงการ อาทิ โครงการบ้านเพื่อคนไทยใน 4 พื้นที่นำร่อง, แผนพัฒนาพื้นที่บางซื่อ และการบริหารสัญญาเช่า พร้อมรายงานสถานะการเงิน แนวทางบริหารสภาพคล่อง และการพัฒนาระบบ IT เพื่อเสริมประสิทธิภาพการบริหารทรัพย์สินของ รฟท. ในอนาคต