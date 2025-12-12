xs
ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง "นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่" ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง คนที่ 19

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่ 17 ธันวาคม 2568

สำหรับประวัติ นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ โดยสังเขป

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร “เครือข่ายคุณธรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 2

- หลักสูตร “ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับผู้บริหาร” รุ่นที่ 2 (Executive CISO#2)

- หลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง” (e-GCEO) รุ่นที่ 11

- หลักสูตร “Director Certification Program” (DCP 390)

- หลักสูตร “New Wave Program (NWP) Business Leadership Development”

- หลักสูตร “มาตรฐานดาต้าเซ็นเตอร์สำหรับประเทศไทย” รุ่นที่ 3

- หลักสูตร “Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA)” รุ่นที่ 11

ประสบการณ์การการทำงาน

- รองผู้ว่าการเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสื่อสาร MEA

- ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA (วางแผนและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า)

- ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี MEA

ซึ่งถือเป็นผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนานในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและกิจการองค์กร เป็นที่ยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรมพลังงาน
