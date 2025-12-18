รฟท.เซ็นจ้าง SRTA บริหารสัญญาเช่าพื้นที่รถไฟ 3 ปี วงเงินกว่า 517.9 ล้านบาท

รฟท.ลงนามสัญญาจ้าง SRTA บริหารสัญญาเช่าทรัพย์สินการรถไฟฯ ระยะเวลา 3 ปี วงเงินกว่า 517.9 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ลงนามในสัญญาจ้างบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (SRTA) เพื่อดำเนินงานบริหารสัญญาเช่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 3 ปี รวม วงเงินค่าจ้างทั้งสิ้น 517.9 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยพิธีลงนามสัญญาดังกล่าวมีนายอนันต์ โพธิ์ นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และนายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป กรรมการบริษัท รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด เป็นผู้ลงนามในสัญญา
สำหรับการลงนามสัญญาว่าจ้างในครั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (บอร์ดรฟท.) ในการประชุมครั้งที่ 20/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ซึงมีมติอนุมัติให้บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด เป็นผู้รับจ้างบริหารสัญญาเช่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ภายใต้ขอบเขตงานที่กำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทรัพย์สิน การกำกับดูแลสัญญาเช่า และการสร้างรายได้จากทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาว
ทั้งนี้ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด ได้ยื่นขอเสนอราคาค่าจ้างบริหารสัญญาเช่าการรถไฟฯ เป็นจำนวนเงิน 517,900,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมและต่ำกว่าราคากลาง และได้รับความเห็นชอบจากบอร์ดรฟท. ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการทำสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยเป็นการเสริมสร้างกลไกการบริหารจัดการทรัพย์สินของการ รถไฟแห่งประเทศไทยให้มีความเป็นระบบ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การเพิ่มมูลค่า และรายได้ขององค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป