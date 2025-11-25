บอร์ด รฟท.เคาะเพิ่มงบทางคู่ สัญญา 2 คลองขนานจิตร-จิระ อีก 8.3 พันล้านบาท เหตุปรับแบบยกระดับข้ามสะพานสีมาธานี ชง ครม.ประมูลปี 69

บอร์ดรฟท.เห็นชอบเพิ่มวงเงินทางคู่สัญญา 2 ”คลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ” เพิ่มขึ้น 8,304.36 ล้าน จากเดิม 9.3 พันล้านเป็น 1.76 หมื่นล้าน เหตุปรับแบบยกระดับผ่าเมืองโคราช ไม่ทุบสะพานสีมาธานี เร่งชงครม.แก้คอขวด คาดประมูลเริ่มสร้างปลายปี 69 ส่วนสาย”เด่นชัย-เชียงของ”เร่งชงครม.เพิ่มกรอบงบเวนคืนอีก 1,988 ล้าน
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. ครั้งที่ 19/2568 เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2568 มีมติอนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา -ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 2 ช่วงคลองขนานจิตร -ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 69 กม. ซึ่งได้มีการปรับรูปแบบการก่อสร้างจากทางรถไฟระดับดิน เป็นทางยกระดับ ช่วงสถานีโคกกรวด-ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 16 กม.และปรับกรอบวงเงินลงทุนใหม่ เป็น 17,608.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,304.36 ล้านบาท จากกรอบวงเงินเดิมที่ 9,303.86 ล้านบาท โดยหลังจากนั้น จะเสนอไปยังกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขออนุมัติภายในปี 2569 คาดว่าจะประกวดราคา และได้ผู้รับจ้างในเดือนในปี 2569 และเริ่มก่อสร้างช่วงปลายปี 2569 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 42 เดือน แล้วเสร็จช่วงกลางปี 2573
ทั้งนี้ การปรับแบบดังกล่าว เป็นไปตามข้อร้องเรียนของประชาชนจังหวัดนครราชสีมา ที่ต้องการให้เส้นทางช่วงผ่านกลางเมืองโดยไม่ทุบสะพานสีมาธานี และให้สอดคล้องกับโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 1 (กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) ช่วงโคกกรวด-นครราชสีมา งานสัญญาที่ 3-5 และสถานีนครราชสีมา (ใหม่) เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่องบประมาณสูงสุด
สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 132 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 29,968 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ระยะทาง 58 กิโลเมตร (กม.) และสัญญาที่ 3 งานอุโมงค์ ซึ่งแล้วเสร็จและมีการเปิดเดินรถแบบทางคู่ ระยะทาง 42.90 กิโลเมตร ประกอบด้วย ช่วงมาบกะเบา-มวกเหล็กใหม่ ระยะทาง 13.20 กิโลเมตร และช่วงบันไดม้า-คลองขนานจิตร ระยะทาง 29.70 กิโลเมตร ในวันที่ 28 ก.ค.2567
โดยในช่วงที่การก่อสร้างสัญญา 2 ช่วงคลองขนานจิตร -ชุมทางถนนจิระ ยังไม่แล้วเสร็จ จะไม่มีผลกระทบต่อเส้นทางช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ที่ยังมีคอขวดในช่วงสัญญา 2 เนื่องจาก ยังไม่ได้ปรับรูปแบบการเดินรถเป็นทางคู่เต็มรูปแบบ
สำหรับความคืบหน้า โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน สัญญาที่ 3 - 5 งานโยธา ช่วงโคกรวด - นครราชสีมา ระยะทาง 12.38 กม. มีกิจการร่วมค้า เอสพีทีเค จำกัด เป็นผู้รับจ้าง วงเงิน 7,750 ล้านบาท ที่มีการปรับรูปแบบก่อสร้าง ช่วงโคกกรวด-ภูเขาลาด จากคันทาง (Embankment) สูง 4-5 เมตรเป็นรูปแบบโครงสร้างยกระดับ (Elevated) ระยะทางประมาณ 7.85 กม.ซึ่งบอร์ดรฟท.เห็นชอบปรับเพิ่มกรอบวงเงินค่าก่อสร้าง เพิ่ม 2,052,088,650 บาท ไปแล้วทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับรถไฟทางคู่สัญญาที่ 2 ช่วงคลองขนานจิตร -ชุมทางถนนจิระ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนเสนอ ครม.อนุมัติ
@สายเด่นชัย -เชียงราย – เชียงของ ค่าเวนคืนพุ่งอีก 1,988 ล้านบาท
นายอนันต์กล่าวว่า นอกจากนี้บอร์ดรฟท.ยังอนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มเติมสำหรับงานเวนคืนที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ ในโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย -เชียงราย – เชียงของ เพิ่มอีก 1,988 ล้านบาท จากกรอบวงเงินครม.เดิมที่มี 10,601 ล้านบาท เพื่อดำเนินการในส่วนที่มีการอุทธรณ์ และค่าตอบแทนในส่วนของหน่วยงานราชการ ทั้งที่สปก. กรณีต้องมีการปลูกป่าชดเชย และการชดเชยส่วนของระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ขณะที่ปัจจุบันดำเนินการเวนคืน ตกลงในหลักการคืบหน้าแล้ว 98 %
โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย -เชียงราย – เชียงของ ระยะทางรวม 323.10 กม. แบ่งงานก่อสร้างออกเป็น 3 สัญญา ได้แก่ สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว สัญญาที่ 2 ช่วงงาว-เชียงราย และสัญญาที่ 3 ช่วงเชียงราย-เชียงของ