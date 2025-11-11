บอร์ด "รฟม.-รฟท." เห็นชอบมาตรการค่าโดยสารเหมา 40 บาท/วัน “สีม่วง-สีแดง” แล้ว พร้อมเริ่ม 1 ธ.ค. 68

บอร์ด รฟม.และบอร์ด รฟท.เห็นชอบมาตรการค่าโดยสารเหมารายวัน 40 บาท รถไฟฟ้า “สีแดงและสีม่วง” แล้ว เริ่มใช้ 1 ธ.ค. 68 ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนฯลดค่าครองชีพประชาชน ชำระค่าโดยสารด้วยบัตร EMV ด้าน รฟม.คาดผู้โดยสารสายสีม่วงเฉลี่ย 7.7 หมื่นคน/วัน
นายกาญผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2568 คณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีมติอนุมัติในหลักการ การกำหนดอัตราค่าโดยสารเหมาจ่ายรายวัน สำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-บางใหญ่ (สถานีคลองบางไผ่) ในอัตราค่าโดยสารในราคา 40 บาทตลอดสายราคาเดียว สำหรับบุคคลทั่วไป และราคา 30 บาทตลอดสาย สาหรับนักเรียนนักศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568-30 พฤศจิกายน 2569 ตามนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน โดยขั้นตอนหลังจากนี้จะเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการต่อไป
โดยคาดการณ์ว่าจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง จากกมาตรการเหมาจ่ายรายวัน 40 บาท จะมีประมาณ 77,000 คน-เที่ยว/วัน (เพิ่มขึ้นจากกรณีคิดค่าโดยสารอัตราปกติประมาณ 20%) และมีรายได้จากค่าโดยสารประมาณ 500 ล้านบาท/ปี (ลดลงจากกรณีคิดอัตราปกติ ประมาณ 5%) โดยไม่มีการของรับงบประมาณอุดหนุนแต่อย่างใด
รายงานข่าวแจ้งว่า ในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต, บางซื่อ-ตลิ่งชันนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2568 มีมติอนุมัติในหลักการ การกำหนดอัตราค่าโดยสารเหมาจ่ายรายวัน ในโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง อัตราค่าโดยสารในราคา 40 บาทตลอดสายราคาเดียว พร้อมทั้งเห็นชอบให้เสนอขอรับการสนับสนุนเงินชดเชยรายได้ที่สูญเสียตามจริงจากงบประมาณแผ่นดิน สาหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 27 และ 28 ในกรณีที่มีรายได้รวมต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ในช่วงปี 2568 (ธ.ค. 67-พ.ย. 68) บวกค่าชดเชย
ทั้งนี้ คาดว่าจะเสนอมาตรการเหมาจ่ายรายวันนี้ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติในวันที่ 18 พ.ย. 2568 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่ายิ่งขึ้น
ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นไปตามมติ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 ที่เห็นชอบ "บัตรโดยสารเหมาจ่ายรายวัน" รถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วง กำหนดประเภทบัตรที่รองรับ คือ บัตร EMV Contactless / MRT EMV / Mangmoom EMV เท่านั้น เป็นอัตราค่าโดยสารราคาเดียวตลอดวัน มีผลจากการเดินทางภายในวันเดียวกัน ตั้งแต่เปิดให้บริการถึงปิดให้บริการ
บุคคลทั่วไป 40 บาท ตลอดสายราคาเดียว
นักเรียน/นักศึกษา 30 บาท ตลอดสายราคาเดียว
ส่วนกลุ่มพิเศษ ผู้โดยสารกลุ่มอื่นๆ จะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ตามเดิม และไม่เข้าร่วมโปรโมชันเหมาจ่ายรายวัน 40 และ 30 บาท ได้แก่:
• ผู้มีรายได้น้อย: ใช้วงเงิน 750 บาท/เดือน ตามสวัสดิการแห่งรัฐ
• ผู้สูงอายุ: ได้รับค่าโดยสารในอัตราครึ่งราคา
• เด็กเล็กและผู้พิการ: ได้รับค่าโดยสารในอัตราครึ่งราคา
รายงานข่าวแจ้งว่า ปัจจุบันรถไฟฟ้าสายสีแดงอยู่ระหว่างดำเนินการตามนโยบาย 20 บาท ตลอดสายในปีที่ 2 ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 30 พ.ย. 2568 ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ย ในปีที่ช่วง 1 ต.ค. 2566-ก.ย. 2567 มีผู้โดยสารเฉลี่ย 28,969 คน/วัน (รวมทั้งปี 10.60 ล้านคน) มีรายได้ 575,308 บาท/วัน (รวมทั้งปี 210.56 ล้านบาท)
โครงการในปีที่ 2 ช่วง 1 ต.ค. 2567-ก.ย. 2568 มีผู้โดยสารเฉลี่ย 35,609 คน/วัน (เพิ่มขึ้น 22.92%) มีผู้โดยสารรวมทั้งปี 12.93 ล้านคน มีรายได้ เพิ่มเป็น 678,930 บาท เพิ่มขึ้น 18.01% มีรายได้รวมทั้งปี 246.63 ล้านบาท