คนกรุงสุดคุ้ม!”คนละครึ่ง พลัส”รถไฟฟ้า 8 สาย จ่ายครึ่งเดียว “สีแดง สีม่วง”ถูกสุดๆเหลือ 10 บาท

รถไฟฟ้า 8 สาย พร้อมเข้าร่วมโครงการ”คนละครึ่ง พลัส” ช่วยลดค่าเดินทาง สุดคุ้ม “สายสีแดง และสีม่วง”เหลือแค่ 10 บาท ลดจากมาตรการ 20 บาทลงมาอีก ใช้เดินทางได้ตลอดสาย
รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า โครงการ”คนละครึ่ง พลัส “ในส่วนของระบบขนส่งสาธารณะ ที่เปิดให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมลงทะเบียนเป็นร้านค้าถุงเงิน ผ่านเว็บไซต์ www.ถุงเงินกรุงไทย.com ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 2568 นั้น ในส่วนของรถไฟฟ้านั้น ขณะนี้ผู้ให้บริการทุกสาย ทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการครบถ้วนแล้ว รวม 8 เส้นทาง ได้แก่
-รถไฟฟ้าสายสีแดง คือ สายสีแดงเข้ม ช่วงกรุงเทพอภิวัฒน์ - รังสิต และสายสีแดงอ่อน ช่วงกรุงเทพอภิวัฒน์ - ตลิ่งชัน จำนวน 13 สถานี ปัจจุบันเก็บค่าโดยสารสูงสุด 20 บาทตลอดสาย มาตราการลดค่าเดินทาง (จากอัตราปกติ 12 -42 บาท
-รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ช่วงพญาไท - สุวรรณภูมิ จำนวน 8 สถานี (อัตราค่าโดยสาร 15-45 บาท )
-รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง, ช่วงหัวลำโพง - บางแค (หลักสอง) และสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ จำนวน 38 สถานี (อัตราค่าโดยสาร 17 - 45 บาท
-รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - เตาปูน จำนวน 16 สถานี ปัจจุบันเก็บสูงสุด 20 บาทตลอดสาย มาตราการลดค่าเดินทาง (จากอัตราปกติ 14 - 42 บาท )
-รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง จำนวน 23 สถานี (อัตราค่าโดยสาร 15 - 45 บาท )
- รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี จำนวน 30 สถานี(อัตราค่าโดยสาร 15 -45 บาท)
- รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สมุทรปราการ, ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และช่วงสนามกีฬาแห่งชาติ - บางหว้า จำนวน 61 สถานี (ค่าโดยสารส่วนเส้นทางหลัก เริ่มต้น 17 - 45 บาท ส่วนต่อขยาย 15 บาทตลอดสาย โดยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2568 ส่วนต่อขยาย จะปรับเป็นเก็บตามระยะทาง เริ่มต้น 17 - 45 บาท)
- รถไฟฟ้าสายสีทอง ช่วงกรุงธนบุรี - คลองสาน จำนวน 3 สถานี (ค่าโดยสาร 16 บาทตลอดสาย)
ซึ่งก่อนหน้านี้ ในโครงการ”คนละครึ่ง”เฟส 4 รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สายสีม่วง สายสีเขียวและสายสีทอง ได้เข้าร่วมมาแล้ว ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มเติม อีก 4 เส้นทาง คือ รถไฟฟ้าสายสีแดง สายสีเหลือง สายสีชมพู และ แอร์พอร์ต เรล ลิงก์
@ถูกสุดๆ “แดง-ม่วง”เหลือ 10 บาทตลอดสาย
รายงานข่าวแจ้งว่า ปัจจุบันรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วง เก็บอัตราค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย ตามมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งต่อขยายไปจนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2568 ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2568 ประชาชนได้ได้รับสิทธิ์โครงการ”คนละครึ่ง พลัส” จะจ่ายค่าโดยสารเพียง 10 บาทเท่านั้น
โดยรถไฟฟ้าสายสีม่วง มีผู้โดยสาร เฉลี่ยกว่า 8 หมื่นคน/วัน ส่วนรถไฟฟ้าสายสีแดง มีเฉลี่ยกว่า 4 หมื่นคน/วัน คาดว่า ช่วงที่มีโครงการ”คนละครึ่ง พลัส” จะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นประมาณ 10%
รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ระบุว่า ในส่วนของการเตรียมความพร้อม รถไฟฟ้าสายสีเขียว,สายสีทอง,สายสีชมพู และสายเหลือง ที่มีกลุ่ม BTS เป็นผู้ให้บริการ ได้เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ โดยสายที่เข้าร่วมโครงการใหม่ คือชมพู เหลือง ได้จัดเตรียมยื่นเอกสารกับ KTB เพื่อให้พร้อมรองรับการเข้าร่วมโครงการ
ส่วนสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ทางรฟม. และ BEM ได้เตรียมอุปกรณ์ และอัปเดตแอปถุงเงินในอุปกรณ์ให้รองรับใช้งานโครงการ
สำหรับสายสีแดงและแอร์พอร์เรลลิงก์ ทางรฟท. และ บริษัท เอเชีย เอราวัน จำกัด (Ara1) ได้จัดเตรียมอุปกรณ์และเตรียมยื่นเอกสารกับธนาคารกรุงไทย เพื่อให้พร้อมรองรับการเข้าร่วมโครงการฯ
โดยรถไฟฟ้าทุกสายเริ่มใช้โครงการ”คนละครึ่ง พลัส”ตั้งแต่ วันที่ 29 ต.ค. 2568 โดยผู้โดยสารสามารถที่มีสิทธิ์ ติดต่อที่สถานีเพื่อซื้อบัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียวโดยชำระผ่าน G Wallet ในแอปเป๋าตังค์