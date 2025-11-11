เจาะทะลุแล้ว "อุโมงค์สอง" รถไฟสายใหม่ "เด่นชัย-เชียงของ" เหลือ "อุโมงค์งาว" ยาวสุดกว่า 6 กม. คาดทะลุ ก.ย. 69

เจาะทะลุแล้ว "อุโมงค์สอง" รถไฟทางคู่สายใหม่ “เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ” ยาวกว่า 1 กม. เหลือ “อุโมงค์งาว” ที่ยาวสุดในไทย 6.211 กม. คาดเจาะทะลุใน ก.ย. 69 ขณะที่สัญญา 1 ช่วงเด่นชัย-งาว เป้าเสร็จใน มิ.ย. 70 ส่วนทั้งโครงการคืบหน้า 46.112% คาดเปิดบริการปี 71
วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2568) นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นประธานในพิธีขุดเจาะทะลุอุโมงค์สอง ซึ่งเป็นอุโมงค์แห่งแรกของเส้นทางในโครงการรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ เพื่อเดินหน้าโครงการทางคู่รถไฟสายใหม่ในเส้นทางสายเหนือ โดยมีคณะผู้สังเกตการณ์ ผู้บริหารการรถไฟฯ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำหรับ “อุโมงค์สอง” ตั้งอยู่ในอำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีระยะทางยาว 1.059 กิโลเมตร นับเป็นอุโมงค์แห่งแรกในสัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว ของโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2570 ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นของโครงการ ต่อจากอุโมงค์ดอยหลวง (จ.เชียงราย) และอุโมงค์แม่กา (จ.พะเยา) ที่เจาะทะลุก่อนหน้านี้ นับเป็น 3 ใน 4 อุโมงค์ที่เจาะทะลุสำเร็จแล้ว เหลือเพียงอุโมงค์งาว ที่มีความยาว 6.211 กม. ซึ่งเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คาดว่าจะสามารถเจาะทะลุได้ในเดือนกันยายน 2569
นายอนันต์กล่าวว่า อุโมงค์สองได้ก่อสร้างมาแล้วเป็นเวลากว่า 634 วัน ปัจจุบันมีความก้าวหน้า 90% โดยเริ่มขุดเปิดอุโมงค์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 และจะขุดเปิดแล้วเสร็จทั้งฝั่งซ้ายทางและขวาทางภายในสิ้นปี 2568 โดยอุโมงค์ฝั่งซ้ายทางขุดเปิดไปแล้ว 859 เมตร ยังคงเหลือระยะอีก 200 เมตร ส่วนฝั่งขวาทางยังคงเหลือระยะ 3 เมตร ที่จะทำการขุดเปิดในวันนี้
สำหรับอุโมงค์ทั้งหมดได้ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์คู่ทางเดี่ยว (Single-Track Tunnel) มีโครงสร้างรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว พร้อมระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม และอุโมงค์หลบภัยทุกระยะ 240 เมตร เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ภูเขาและร่องมรสุมภาคเหนือ โดยเฉพาะ “อุโมงค์งาว” ซึ่งจะเป็นอุโมงค์รถไฟที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย
นอกจากนี้ เส้นทางดังกล่าวยังมีทัศนียภาพที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือ โดยขบวนรถไฟจะแล่นผ่านภูเขาสลับซับซ้อน ลอดอุโมงค์ และสะพานตลอดเส้นทาง ซึ่งจะกลายเป็นเส้นทางรถไฟแห่งการท่องเที่ยวที่สวยงามและมีศักยภาพสูง สามารถสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติอีกด้วย
ด้านภาพรวมของโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ปัจจุบันมีความก้าวหน้างานก่อสร้างสะสม 46.112% เมื่อเทียบกับแผนงานสะสม 45.211% ถือว่าเร็วกว่าแผน 0.901% เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาระบบรางภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง ระยะที่ 3 ซึ่งมุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถของระบบขนส่งทางรางให้ครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ สนับสนุนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และเพิ่มทางเลือกในการเดินทางของประชาชน โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 อนุมัติให้การรถไฟฯ ดำเนินโครงการดังกล่าว วงเงินรวม 85,345ล้านบาท ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2571 ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาการคมนาคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป