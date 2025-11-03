กรมรางเช็ก "สถานีลพบุรี 2" พร้อมเปิดบริการ 5 ธ.ค. 68 รับรถไฟสายเหนือ 14 ขบวน ประสานขนส่งจัดรถเชื่อมสถานี-เมือง

กรมรางเช็กความพร้อม "สถานีลพบุรี 2" เตรียมเปิดบริการ 5 ธ.ค. 68 รองรับรถด่วนพิเศษ รถด่วน และรถเร็ว สายเหนือ 14 ขบวน พร้อมมีรถโดยสารสาธารณะเชื่อมกับตัวเมือง ส่วนขบวนท้องถิ่น รถธรรมดา ใช้สถานีลพบุรีเดิม
วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2568) นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมก่อนเปิดให้บริการสถานีลพบุรี 2 ของโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ ที่จะเปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 ธันวาคม 2568 ภายหลังจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดให้บริการเดินรถไฟทางคู่บางส่วนแล้ว ช่วงโคกกะเทียม-ปากน้ำโพ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยใช้ระบบทางสะดวกอิเล็กทรอนิกส์ (E-Token) ไปพลางก่อนในระหว่างที่ยังติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณฯ ไม่แล้วเสร็จ รวมถึงปรับเวลาเดินรถไฟสายเหนือ จำนวน 5 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดให้บริการเดินรถไฟทางคู่สายเหนือดังกล่าว
โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ ระยะทาง 148 กิโลเมตร แบ่งเป็น 3 สัญญา ได้แก่
สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกลับ-โคกกะเทียม 32 กิโลเมตร
สัญญาที่ 2 ช่วงท่าแค-ปากน้ำโพ 116 กิโลเมตร
สัญญาที่ 3 งานติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม มีความคืบหน้าร้อยละ 78.93
สำหรับสถานีลพบุรี 2 เป็นส่วนหนึ่งของงานสัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกลับ-โคกกะเทียม ก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ในแนวเส้นทางใหม่ เพื่อเบี่ยงแนวเส้นทางเดิมที่ผ่านเข้าตัวเมืองลพบุรีเนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่ของแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณสถาน โดยก่อสร้างทางรถไฟขนานไปกับถนนทางหลวงหมายเลข 366 เป็นโครงสร้างทางรถไฟยกระดับที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ความสูงเฉลี่ย 10-20 เมตร ระยะทาง 19 กิโลเมตร โครงสร้างงานสถานีลพบุรี 2 เป็นสถานียกระดับ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นระดับดิน (Street Level) ชั้นจำหน่ายตั๋วโดยสาร (Concourse Level) และชั้นชานชาลา (Platform Level) มีลิฟต์ ที่นั่งพักคอย ห้องน้ำ และที่จอดรถ รองรับรถไฟทางไกลในเส้นทางสายเหนือ ได้แก่ รถด่วนพิเศษ รถด่วน และรถเร็ว จำนวน 14 ขบวน ประกอบด้วย
1. ขบวน 7 รถด่วนพิเศษดีเซลราง กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่
2. ขบวน 8 รถด่วนพิเศษดีเซลราง เชียงใหม่-กรุงเทพอภิวัฒน์
3. ขบวน 9 รถด่วนพิเศษอุตราวิถี (CNR) กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่
4. ขบวน 10 รถด่วนพิเศษอุตราวิถี (CNR) เชียงใหม่-กรุงเทพอภิวัฒน์
5. ขบวน 13 รถด่วนพิเศษ กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่
6. ขบวน 14 รถด่วนพิเศษ เชียงใหม่-กรุงเทพอภิวัฒน์
7. ขบวน 51 รถด่วน กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่
8. ขบวน 52 รถด่วน เชียงใหม่-กรุงเทพอภิวัฒน์
9. ขบวน 102 รถเร็ว เชียงใหม่-กรุงเทพอภิวัฒน์
10. ขบวน 107 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์-เด่นชัย
11. ขบวน 108 รถเร็ว เด่นชัย-กรุงเทพอภิวัฒน์
12. ขบวน 109 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่
13. ขบวน 111 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์-เด่นชัย
14. ขบวน 112 รถเร็ว เด่นชัย-กรุงเทพอภิวัฒน์
ส่วนขบวนรถธรรมดา ขบวนรถชานเมือง และขบวนรถท้องถิ่น ยังคงจอดให้บริการที่สถานีรถไฟลพบุรีเช่นเดิม
และเมื่อเปิดให้บริการสถานีลพบุรี 2 สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรีจะจัดรถโดยสารสาธารณะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 4 สายที่ 6168 ช่วงลพบุรี-บ้านข่อย (รถสองแถว) เพื่อให้บริการรับส่งจากลพบุรี (บขส.ลพบุรี)-สถานีลพบุรี 2 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาทีต่อรอบ โดยบริเวณสถานีลพบุรี 2 จะจัดให้มีจุดพักคอยสำหรับผู้โดยสาร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอ เช่น ที่นั่งพักคอย ไฟส่องสว่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนจังหวัดลพบุรีผู้ใช้บริการ
การเปิดให้บริการสถานีลพบุรี 2 จะช่วยเติมเต็มโครงข่ายรถไฟทางคู่สายเหนือ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ ที่เปิดเดินรถไฟทางคู่ไปแล้วให้ครอบคลุมมากขึ้น ส่งผลให้ขบวนรถไฟสายเหนือจากกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ใช้เวลาในการเดินทางลดลงประมาณ 25 นาที หากเป็นขบวนรถด่วน และด่วนพิเศษ และประมาณ 1 ชั่วโมง หากเป็นขบวนธรรมดา
ในอนาคตเมื่อรถไฟทางคู่สายเหนือก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งระยะที่ 1 และระยะที่ 2 (ช่วงปากน้ำโพ-เด่นชัย และช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติดำเนินโครงการ จะสามารถลดระยะเวลาการเดินทางจากกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ได้สูงสุดถึง 2 ชั่วโมง 20 นาที
ทั้งนี้ ได้กำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้รับจ้างเร่งดำเนินการติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถเดินรถไฟทางคู่ได้เต็มรูปแบบ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินรถให้ประชาชนสามารถเดินทางด้วยระบบรางได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น