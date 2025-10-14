RT เจาะทะลุ 2 อุโมงค์สำคัญของประเทศ มูลค่ากว่าา 3.6 พันล.

"ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง " เจาะทะลุ 2 อุโมงค์สำคัญของประเทศ อุโมงค์ส่งน้ำตามแนวคลองมหาสวัสดิ์ และ อุโมงค์รถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ มูลค่าโครงการรวม 3,657 ล้านบาท สะท้อนความความเชี่ยวชาญและศักยภาพด้าน Tunneling เร่งดำเนินงานส่วนที่เหลือ พร้อมส่งมอบงานตามแผน
นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านขุดเจาะอุโมงค์ วิศวกรรมโยธา และ ธรณีเทคนิคครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินการเจาะทะลุอุโมงค์ (Breakthrough) 2 โครงการสำคัญของประเทศ มูลค่าโครงการรวม 3,657 ล้านบาท ประกอบด้วย
โครงการก่อสร้าง “อุโมงค์ส่งน้ำตามแนวคลองมหาสวัสดิ์” บ่อหมายเลข 9A-1, 9A-2, 9A-3, 9A-4 และ 9A-5 สัญญา G-TN-9A ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 5+205.730 จากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ - ถนนราชพฤกษ์และหอปรับแรงดันที่โรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ เป็นงานก่อสร้างโดยใช้หัวเจาะ TBM (Tunnel Boring Machine)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.84 เมตร ระยะทาง 2,396 เมตร มูลค่าโครงการ 1,337 ล้านบาท (ไม่รวม Vat) การประปานครหลวงเป็นเจ้าของโครงการ และห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์ เป็นผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาหลัก สามารถเจาะทะลุอุโมงค์ (Breakthrough) สำเร็จเมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2568 ปัจจุบันมีความคืบหน้าโครงการ 74% เตรียมส่งมอบงานตามแผนในเดือน พ.ค. 2569
โครงการก่อสร้าง “อุโมงค์รถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 2 ช่วงงาว-เชียงราย” เป็นการก่อสร้างโดยการขุดด้วยเครื่องจักร และ วิธีเจาะระเบิด (Drill & Blast) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.40 เมตร ระยะทางรวม 5,400 เมตร มูลค่าโครงการ 2,081 ล้านบาท (ไม่รวม Vat) การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของโครงการ และกิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-ดีซี 2 เป็นผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาหลัก สามารถเจาะทะลุอุโมงค์ (Breakthrough) สำเร็จเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2568 ปัจจุบันมีความคืบหน้าโครงการ 72% เตรียมส่งมอบงานเดือน เม.ย. 69 ซึ่งเร็วกว่าแผนที่วางไว้ในเดือน ธ.ค. 2570
“การเจาะทะลุอุโมงค์ทั้ง 2 โครงการดำเนินการด้วยความปลอดภัยเป็นไปตามหลักมาตรฐาน โดยทีมงานสามารถควบคุมและบริหารความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี ความสำเร็จดังกล่าวถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนความเชี่ยวชาญและศักยภาพการขุดเจาะอุโมงค์ของ RT โดยบริษัทวางแผนการก่อสร้างและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ พร้อมเร่งรัดการส่งมอบงานตามกำหนดเวลา ควบคู่กับการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อสร้างการเติบโตและรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องให้กับบริษัท” นายชวลิต กล่าว