RT เร่งเจาะทะลุอุโมงค์คลองทวีวัฒนา มูลค่ากว่า 1.8 พันล.

ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง เจาะทะลุอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา ด้วยเครื่องเจาะ TBM ระยะทาง 2,033 เมตร มูลค่าโครงการ 1,856 ล้านบาท ตอกย้ำความเชี่ยวชาญการขุดเจาะ เร่งดำเนินงานส่วนที่เหลือ พร้อมส่งมอบงานตามแผน
นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านขุดเจาะอุโมงค์ วิศวกรรมโยธา และ ธรณีเทคนิคครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด มูลค่าโครงการ 1,856 ล้านบาท (รวม Vat) โดยกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าของโครงการ และบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาหลัก ขณะนี้บริษัทสามารถเจาะทะลุอุโมงค์ (Breakthrough) สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568
สำหรับงานก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.70 เมตร ดำเนินการเจาะอุโมงค์ด้วยเทคโนโลยี EPB Shield Tunnel Boring Machine (TBM) ระยะทางรวม 2,033 เมตร ปัจจุบันมีความคืบหน้าโครงการ 58% เตรียมส่งมอบงานตามแผนในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งธนบุรี เตรียมรองรับปริมาณน้ำหลากจากนอกแนวป้องกันของกรุงเทพมหานคร
“การเจาะทะลุอุโมงค์ดังกล่าว ถือเป็นความคืบหน้าทางโครงสร้างที่สำคัญ แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและศักยภาพการขุดเจาะอุโมงค์ของ RT ในการดำเนินงานขนาดใหญ่ภายใต้ข้อจำกัดด้านพื้นที่และสภาพธรณีวิทยา โดยบริษัทพร้อมเร่งดำเนินการส่วนที่เหลือตามแผน เพื่อส่งมอบโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ”