สกพอ. จัดประชุม คณะอนุกรรมการฯ ขับเคลื่อนโครงการ EECiti เดินหน้าแผนงาน พัฒนาศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่อยู่อัจฉริยะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ รุธิร์ พนมยงค์ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ ครั้งที่ 2/2568 โดยมี ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ในฐานะรองประธานอนุกรรมการ ฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรายงานความก้าวหน้า การขับเคลื่อนโครงการศูนย์ธุรกิจและเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ (โครงการ EECiti) และรายงานความก้าวหน้าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางฯ ของโครงการ EECiti ณ ห้องประชุม Conference 1 - 2 สำนักงาน สกพอ.

ทั้งนี้ สกพอ. กำหนดให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership: PPP) ทั้งในรูปแบบการลงทุนแบบโครงการเดียว (Single Package) หรือรูปแบบที่เหมาะสมที่ได้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการและต่อประเทศไทย ของระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคทุกระบบภายในโครงการ EECiti ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการประมาณปี 2569 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เรื่องการกำหนดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคส่วนกลางภายใต้โครงการ EECiti ให้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกฯ (EEC PPP Track)

นอกจากนี้ ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนความเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผน เพื่อทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ รวมถึงพิจารณาแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคส่วนกลางฯ ของโครงการ โดย สกพอ. จะเริ่มเปิดให้เอกชนและรัฐวิสาหกิจเข้าก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางภายในปีงบประมาณ 2570 โดยให้นักลงทุนเข้าก่อสร้างพื้นที่เชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัยในปีงบประมาณ 2571 และ สกพอ. เริ่มดำเนินการปรับพื้นที่และก่อสร้างภายในเมืองบางส่วน (Pilot Phase) ในปีงบประมาณ 2572 ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนและให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการที่สอดคล้องกับดำเนินงานจริงของโครงการต่อไป







