RT คว้างานก่อสร้างอุโมงค์และฟื้นฟูทางหลวงเชียงรายเฉียดพันล.

ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง รับ 2 งานใหม่ ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองพระโขนง และ งานฟื้นฟูทางหลวง 1155 จ.เชียงราย มูลค่ารวม 923.76 ล้านบาท เร่งเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง ทยอยรับรู้รายได้ทันทีหลังเริ่มดำเนินงาน มุ่งบริหารต้นทุน ส่งมอบงานตามกรอบเวลา
นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านขุดเจาะอุโมงค์ วิศวกรรมโยธา และ ธรณีเทคนิคครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทเข้ารับงานจำนวน 2 โครงการ มูลค่ารวม 923.76 ล้านบาท ได้แก่
งานก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองพระโขนง จากสถานีสูบน้ำอุโมงค์พระโขนงถึงคลองสวนอ้อย มูลค่าโครงการ 893,800,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าของโครงการ และผู้ว่าจ้าง ลงนามสัญญาก่อสร้างแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 ระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2568 - 19 ธันวาคม 2570
และ งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1155 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทรายกาด - บ้านลุง ตอน 7 ระหว่าง กม.38+400 - กม.38+500 มูลค่าโครงการ 29,968,650.89 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 กรมทางหลวง เป็นเจ้าของโครงการ และผู้ว่าจ้าง ลงนามสัญญาก่อสร้างแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 ระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2568 - 10 พฤษภาคม 2569
“ขณะนี้ ทั้ง 2 โครงการ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าพื้นที่ก่อสร้าง โดยสามารถเริ่มรับรู้รายได้หลังจากเริ่มดำเนินงาน ทั้งนี้ RT มุ่งเน้นกลยุทธ์กระจายความเสี่ยงรับงานขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยโครงการขนาดเล็กรับรู้รายได้เร็วช่วยเสริมกระแสเงินสดระยะสั้น ขณะที่โครงการขนาดใหญ่ช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับงานในมือ (Backlog) ในระยะยาว เพื่อให้บริษัทมีรายได้สม่ำเสมอและต่อเนื่อง ขณะเดียวกันบริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมต้นทุนและบริหารกระแสเงินสดอย่างรัดกุม ควบคู่กับการจัดการโครงการและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด” นายชวลิตกล่าว