RT คว้างานมูลค่ากว่า 1.3 พันล้านบาท

“ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง ”เผยทิศทางธุรกิจครึ่งปีหลัง 2568 คาดปรับตัวดีขึ้น คว้างานใหม่ 6 งาน มูลค่า 1,313 ล้านบาท ทยอยรับรู้งานในมือต่อเนื่อง 25 งาน ตุน Backlog มูลค่า 4,253 ล้านบาท พร้อมคุมต้นทุนรัดกุม รักษามาตรฐาน ส่งมอบงานตรงเวลา มุ่งบริหารกระแสเงินสด เสริมสภาพคล่องรองรับโครงการในอนาคต
นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านขุดเจาะอุโมงค์ วิศวกรรมโยธา และ ธรณีเทคนิคครบวงจร เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจครึ่งปีหลัง 2568 แนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยบริษัทรับงานโครงการใหม่จำนวน 6 งาน มูลค่ารวม 1,313 ล้านบาท ได้แก่ งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และภัยพิบัติ ของกรมทางหลวง งานก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งมีงานที่ทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่อง25 งาน
ทั้งนี้ บริษัทมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ 30 มิ.ย. 68 มูลค่ารวม 4,253 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีอัตรากำไรขั้นต้นในระดับสูง สามารถรับรู้รายได้ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2571 และมีแผนเข้าประมูลงานใหม่เพิ่มเติม เพื่อทดแทนรายได้ที่รับรู้ในช่วงที่ผ่านมา
ขณะเดียวกัน บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุนอย่างรัดกุม เพื่อสร้างผลกำไรที่ยั่งยืน ควบคู่กับมาตรฐานงานก่อสร้างที่มีคุณภาพ และการเร่งส่งมอบงานตรงตามกำหนด เพื่อรักษาการรับรู้รายได้ พร้อมมุ่งเน้นรับงานระยะสั้น บริหารกระแสเงินสดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมีสภาพคล่องเพียงพอ รองรับการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการใหม่ในอนาคต
สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2568 คาดว่าจะฟื้นตัวจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่มีเม็ดเงินจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญ เนื่องจาก RT มีความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิคขั้นสูง จึงเป็นข้อได้เปรียบในการเข้าประมูลงานภาครัฐเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ทั้งเรื่องความผันผวนของเศรษฐกิจ ราคาวัสดุ และค่าแรง ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถวางแผนและปรับกลยุทธ์ได้อย่างทันท่วงที
ด้านผลประกอบการครึ่งปีแรก 2568 บริษัทมีรายได้รวม 1,563 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,852 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากผลกระทบของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ส่งผลให้บางโครงการต้องขยายระยะเวลาดำเนินงาน และทำให้ต้นทุนโครงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ