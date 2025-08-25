INDครึ่งปีหลังสดใส ดันผลงานโตเข้าเป้า 10-15%

อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป ประเมินแนวโน้มผลงานครึ่งหลังปี 68 เติบโตแข็งแกร่ง รับปัจจัยหนุนโครงการใหม่ทยอยเข้าต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมก่อสร้างภาครัฐ และเอกชนที่ขยายตัวมากขึ้น รวมถึงมีงานในมือตุนไว้กว่า 2,507.47 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าประมูลโปรเจคใหม่ มั่นใจทำผลงานปีนี้เติบโตตามเป้าไม่ต่ำกว่า 10-15%
ดร.พรลภัส ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (IND) เปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯในไตรมาส 3-4/2568 ยังคงขยายตัวในทิศทางที่ดีตามโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจรวมถึงเอกชนที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ,โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ ที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวทำให้มีโอกาสเข้าร่วมประมูลโครงการออกแบบ และก่อสร้างใหม่ๆ เพิ่มอีกหลายโครงการ
นอกจากนี้ ยังมีงานในมือ (Backlog) ที่จะทยอยรับรู้รายได้มูลค่าประมาณ 2,507.47 ล้านบาท (สิ้นสุด ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2568) ทำให้มั่นใจช่วยสนับสนุนให้รายได้ทั้งปีเติบโตตามเป้าไม่ต่ำกว่า 10-15%
ทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่ๆ จากภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจและเอกชนอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนรายได้และกำไรให้เติบโตตามเป้าหมาย โดยเน้นพัฒนากระบวนการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน ขยายฐานลูกค้า และสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง หนุนผลงานเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต
“บริษัทฯ มองว่าภาคการก่อสร้าง และการลงทุนในครึ่งปีหลังจะฟื้นตัวดีขึ้น เห็นได้จากยังมีงานโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ออกมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ ที่ยังมีแนวโน้มขยายตัว โดย IND มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลงานรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมโครงการออกแบบ และก่อสร้างใหม่ๆ และเน้นรับงานโครงการใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ มีกำไร และลักษณะโครงการที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตของรายได้ในอนาคต”ดร.พรลภัส กล่าว