PREB โชว์ Backlog1.18 หมื่นลบ. หนุนรายได้พุ่ง

พรีบิลท์ โชว์ผลงานไตรมาส 2 เติบโตต่อเนื่อง กวาดรายได้รวม 1,175.05 ล้านบาท จากแรงหนุนงานรับเหมาก่อสร้าง ขณะที่ Backlog ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 1.18 หมื่นล้านบาท ฟากซีอีโอ"วิโรจน์ เจริญตรา" ระบุพร้อมเดินหน้าขยายพอร์ตสู่โครงการเชิงพาณิชย์ หวังดันรายได้เติบโต 10% ต่อปีใน 3–5 ปีข้างหน้า
นายวิโรจน์ เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) (PREB) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯในไตรมาส 2/2568 มีรายได้รวม 1,175.05 ล้านบาท โดยได้รับปัจจัยหนุนจากงานรับเหมาก่อสร้างมียอดเพิ่มขึ้น โดยล่าสุด ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างปัจจุบัน มียอดงานในมือ (Backlog) สูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า 1.18 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในช่วง 1–2 ปีข้างหน้า โดยรับรู้ปีนี้ราว 30 - 40%
อีกทั้ง บริษัทฯได้ยื่นประมูลงานรับเหมาก่อสร้างใหม่ ซึ่งเป็นงานก่อสร้างประเภทคอนโดมิเนียม และอาคารสำนักงานอีกหลายโครงการ รวมทั้งยังมีงานที่รอประมูลใหม่อีกจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยสนับสนุนธุรกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
"กลยุทธ์ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เรายังคงเดินหน้าปรับพอร์ตงานรับเหมาก่อสร้างจากโครงการที่อยู่อาศัยไปสู่โครงการเชิงพาณิชย์ เช่น อาคารสำนักงาน โรงงาน โรงพยาบาล โรงแรม สปอร์ตคอมเพล็กซ์ และคลังสินค้า เพื่อไปสู่เป้าหมายรายได้เติบโตเฉลี่ย 10% ต่อปี ในช่วง 3–5 ปีข้างหน้า"
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PREB กล่าวอีกว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในครึ่งหลังของปีนี้ คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง จากการทยอยรับรู้รายได้งานในมือ รวมถึงบริษัทฯให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนอย่างรัดกุม ซึ่งจะช่วยผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น