หวั่นซ้ำรอย! กทม.สั่งแบน "ต้นสน 99" ห้ามจัดงานวิ่งที่สวนลุมฯ-สวนจตุจักร หลังเทนักวิ่งสวนหลวง ร.9

จากกรณีผู้จัดงาน Run for Destination 2025 เทนักวิ่งจำนวนมากได้รวมตัวกันที่สวนหลวง ร.๙ แต่ปรากฏว่าไม่พบผู้จัดงานอยู่ภายในงานแต่อย่างใด มีเพียงป้ายซุ้มประตูที่พบว่ามีการระบุปี ค.ศ. ผิด เป็น SUNDAY 28th MAY 2028 เต็นท์กิจกรรมต่างๆ รถห้องน้ำ ส่งผลทำให้นักวิ่งได้รับความเสียหาย ทั้งที่ได้สมัครเข้าร่วมงานวิ่งและจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว โดยภายในซุ้มประตูระบุว่า "จัดการแข่งขันโดย ต้นสนเก้าเก้า สปอร์ตคอมเพล็กซ์“ล่าสุด เมื่อวันที่ 26 พ.ค. เพจ “สำนักสิ่งแวดล้อม กทม“ ได้ออกเอกสารสั่งยกเลิก ห้ามใช้สถานที่ หลังพบผู้จัด #วิ่งทิพย์ เตรียมจัดงานวิ่งอีก 2 แห่งได้แก่ สวนลุมพินี - สวนจตุจักร โดยระบุว่า “#สำนักสิ่งแวดล้อม ขอเรียนกรณีการจัดกิจกรรมวิ่ง Run For Destination 2025 ซึ่งมีกำหนดจัด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2568 ณ สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ โดยผู้จัดงานแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ตามกำหนด และมิได้มีการแจ้งให้ผู้เข้าร่วมงานทราบล่วงหน้า ในกรณีนี้ สำนักสิ่งแวดล้อม โดยสวนหลวง ร.9 ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าผู้จัดงานได้ขออนุญาตจัดกิจกรรมภายใต้ชื่องาน Run For Destination 2025 กับมูลนิธิสวนหลวง ร.9อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้สมัครร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก มูลนิธิสวนหลวง ร.9 ได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้จัดงาน คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นสน 99 สปอร์ตคอมเพล็กซ์ ต่อเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจนครบาลประเวศนอกจากนี้ สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจสอบหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่สวนสาธารณะ พบว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นสน 99 สปอร์ตคอมเพล็กซ์ ได้ยื่นหนังสือขอใช้พื้นที่สวนสาธารณะอีก 2 ฉบับ ได้แก่1. หนังสือขออนุญาตใช้สวนลุมพินีเพื่อจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง "ชอบที่จะวิ่ง" ในวันที่ 20 กรกฎาคม 25682. หนังสือขออนุญาตใช้สวนจตุจักรเพื่อจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง "สีสดใสในวันวิ่ง" ในวันที่ 28 กันยายน 2568สำนักสิ่งแวดล้อม จึงได้พิจารณายกเลิกการอนุญาตใช้พื้นที่จัดกิจกรรมของห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นสน 99 สปอร์ตคอมเพล็กซ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และไม่อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นสน 99 สปอร์ตคอมเพล็กซ์ ใช้สถานที่สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครทำกิจกรรมใด ๆ อีก“