PIS รายได้งวดนี้พุ่ง 144% ลุยประมูลโปรเจคระดับพันล.

โปร อินไซด์ โชว์ผลงานครึ่งแรกปี 68 รายได้ 1,440 ล้านบาท พุ่ง 144% กำไรสุทธิ 152 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 245% จากการรับรู้รายได้งานโครงการภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานด้าน SI ที่มีความเชี่ยวชาญสูง แม่ทัพหญิง "เบญญาภา เฉลิมวัฒน์" ลั่นครึ่งปีหลังลุยประมูลงานเมกะโปรเจคระดับ 1,000 ล้านบาท หนุน Backlog ที่มีอยู่ 4,944 ล้านบาท พร้อมกลยุทธ์พัฒนาโซลูชั่นไอที, ทักษะบุคลากร และขยายความร่วมมือกับพันธมิตรเทคโนโลยีระดับโลก เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขัน มั่นใจผลักดันรายได้ปีนี้เติบโต แตะ 3,000 ล้านบาท ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องตามเป้าหมาย
นางสาวเบญญาภา เฉลิมวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) (PIS) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานงวดครึ่งแรกปี 2568 (สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2568) บริษัทฯ มีรายได้ 1,440 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 849 ล้านบาท หรือ 144% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้ 591 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 152 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 108 ล้านบาท หรือ 245% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน
ส่วนงวดไตรมาส 2/2568 มีรายได้ 812 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 142% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้ 335 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60 ล้านบาท หรือ 300% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 20 ล้านบาท
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการทยอยรับรู้รายได้จากการส่งมอบงานโครงการของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับมาในช่วงปลายปี 2567 ถึงต้นปี 2568 อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะงานด้านการรับวางระบบแบบครบวงจร (SI : System Integration) ซึ่งบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญสูง และล่าสุดบริษัทฯ มีงานในมือ (Backlog) ที่ชนะการประมูล และรอรับรู้รายได้ในอนาคตกว่า 4,944 ล้านบาท ผลักดันผลการดำเนินงานในช่วง 1-3 ปีข้างหน้าเติบโตต่อเนื่อง
สำหรับทิศทางธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มเติบโตจากครึ่งปีแรก บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าเข้าประมูลงานโครงการของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจหลายโครงการ และปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการประมูลอีกหลายโครงการ ขณะเดียวกัน ได้มองหาโอกาสทางธุรกิจในด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้ารับงานโครงการที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และมั่นใจว่าในปีนี้บริษัทฯ จะมีรายได้รวมเติบโตเกิน 15% แตะระดับ 3,000 ล้านบาท สร้างสถิติสูงสุดใหม่ตามเป้าหมายที่วางไว้
“ช่วง 6 เดือนแรกปีนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากงาน SI ค่อนข้างสูง และในครึ่งปีหลังยังคงเดินหน้าขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ พร้อมพัฒนาโซลูชันที่สอดคล้องความต้องการของลูกค้าและสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน เช่น การประยุกต์ใช้ AI Generative, ระบบ Cloud-native, Cybersecurity และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advanced Analytics) รวมถึงพัฒนาบุคลากรในทักษะต่างๆ รวมถึงขยายความร่วมมือกับพันธมิตรเทคโนโลยีระดับโลก เพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งเป็นการดำเนินกลยุทธ์เชิงรุกในการกระจายความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน” นางสาวเบญญาภา กล่าว