IND ครึ่งปีแรกกำไรพุ่ง270% รับรู้รายได้โครงการใหม่

อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป เสิร์ฟงบงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 สุดสตรอง กวาดกำไรสุทธิ 52.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 270.96 % รับรู้รายได้จากงานโครงการใหม่ต่อเนื่อง รวมถึงทยอยรับรู้รายได้จากงานในมือ ผู้บริหารประเมินอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง ยังสดใส พร้อมเดินหน้าประมูลโปรเจคใหม่ต่อยอดงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) ที่มีกว่า 2,507.47 ล้านบาท มั่นใจทำผลงานปีนี้เติบโตตามเป้าไม่ต่ำกว่า 10-15%
ดร.พรลภัส ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (IND) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568) ของบริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 52.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.26 ล้านบาท หรือคิดเป็น 270.96 % จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 14.12 ล้านบาท ส่วนรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 567.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 248.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 77.75 % จากงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 319.06 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 116.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 66.83 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 49.65 ล้านบาท หรือคิดเป็น 74.29%
สาเหตุที่ผลการดำเนินงานปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากรับรู้รายได้จากโครงการใหม่ๆ ที่ทยอยเข้ามา ประกอบกับทยอยส่งมอบงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) ได้ตามแผน รวมทั้งมีการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ณ สิ้นสุดวันที่ 5 สิงหาคม 2568 บริษัทฯ มี Backlog อยู่ที่ 2,507.47 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ พร้อมเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่ๆ จากภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพรายได้และกำไรให้เติบโตตามเป้าหมาย
สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในช่วงที่เหลือของปีนี้ เชื่อว่ามีแนวโน้มฟื้นตัวที่ดีขึ้น เห็นได้จากยังมีงานโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ออกมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ ที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวจึงเป็นสัญญาณบวกที่ส่งผลดีต่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งปีนี้ได้ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ไว้ไม่ต่ำกว่า 10-15% โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นขยายศักยภาพทางธุรกิจโดยพัฒนากระบวนการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน ขยายฐานลูกค้าและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถสร้างผลประกอบการที่ดีขึ้น และเสริมสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรในระยะยาว
“ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ครึ่งปีแรกถือว่าเติบโตตามที่ตั้งเป้าไว้ และเชื่อว่าทั้งปีจะยังคงขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากยังมีงานโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ออกมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ ที่ยังมีแนวโน้มขยายตัว ผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตอย่างมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ” ดร.พรลภัสกล่าว