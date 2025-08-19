TEKAคว้างานใหม่ดัน Backlogแตะ 3.3 พันล.

ฑีฆาก่อสร้าง คว้างานก่อสร้าง โครงการ WIDEN by Sansiri ดันงานในมือ (Backlog) พุ่งแตะ 3,376 ล้านบาท สะท้อนศักยภาพผู้นำงานก่อสร้างอาคารสูงอย่างมั่นคง
ดร.วีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) หรือ TEKA เปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างโครงการใหม่จาก บริษัท สิริ ทีเค เซเว่น จำกัด ภายใต้ชื่อโครงการ “WIDEN by Sansiri” (ไวด์เด็น บาย แสนสิริ)
โครงการ WIDEN by Sansiri เป็นอาคารคอนโดมิเนียมสูง 34 ชั้น รวมชั้นดาดฟ้า โดย TEKA ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินงานก่อสร้าง ครอบคลุมงานเสาเข็ม, งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตย์ และงานภายนอก โดยมีกำหนดเริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคม 2568 งานใหม่ที่ได้รับในครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยปัจจุบัน มีงานในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) เพิ่มขึ้นเป็น 3,376 ล้านบาท
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างยื่นประมูลมากกว่า 20 โครงการ และตั้งเป้าหมายคว้างานใหม่มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโครงการ และกระจายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ TEKA ยังมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ด้วยกระแสเงินสดอยู่ที่ประมาณ 700 ล้านบาท รองรับการเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืน ตอกย้ำจุดยืนของบริษัทในฐานะ ผู้รับเหมาชั้นนำของประเทศไทย ที่ยึดมั่นในคุณภาพ มาตรฐาน และความเชื่อมั่นจากพันธมิตรธุรกิจอย่างต่อเนื่อง