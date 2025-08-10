ADVANC-KTB-OR ร่วมตั้ง "ธนาคาร คลิกซ์" ในการประกอบธุรกิจ Virtual Bank

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส [ADVANC] เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท และพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย [KTB] และ บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก [OR] ได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาแล้วเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568 นั้น ในวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ทาง ADVANC และพันธมิตรทางธุรกิจได้ร่วมกันจัดตั้ง ธนาคาร คลิกซ์ จำกัด (มหาชน) (VBCo) โดยให้ HoldCo เป็นผู้ถือหุ้น VBCo ในวันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในสัดส่วน 95% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (โดยในภายหลัง สัดส่วนการถือหุ้นโดย HoldCo จะเป็น 99.99%)
อนึ่ง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 ADVANC และพันธมิตรทางธุรกิจ ได้ร่วมกันจัดตั้ง บริษัท ไทย ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด (HoldCo) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันจัดตั้ง ดังนี้ ADVANC 39%, KTB 41% และ OR 20%