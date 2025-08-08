OR-KTB-ADVANCจัดตั้งธ.คลิกซ์ เดินหน้าธนาคารฯไร้สาขา

ORและพันธมิตรทางธุรกิจ “KTB-ADVANC”ร่วมกันจัดตั้ง ธนาคาร คลิกซ์ จำกัด (มหาชน) (VBCo) เพื่อดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา โดยมีบริษัท ไทย ทรินิตี้ โฮลดิ้ง ( HoldCo) ถือหุ้นใหญ่ 95% ซึ่งโครงสร้างการถือหุ้นHoldCo ประกอบด้วย OR 20% KTB 41 %และ ADVANC 39%
หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เปิดเผยว่า ตามที่ ORและพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งได้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
(ADVANC) ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568 นั้น
ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบในการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาดังกล่าว OR และพันธมิตรทางธุรกิจได้เริ่มดำเนินการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กฎหมายและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขในการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาเพื่อให้สามารถเปิดบริการธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาได้ภายในปี พ.ศ. 2569
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 OR และพันธมิตรทางธุรกิจได้ร่วมกันจัดตั้ง บริษัท ไทย ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด (HoldCo)
โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันจัดตั้ง ดังนี้ OR ร้อยละ 20 KTB ร้อยละ 41 และ ADVANC ร้อยละ 39 และในวันที่ 8 สิงหาคม 2568 OR และพันธมิตรทางธุรกิจ ได้ร่วมกันจัดตั้ง ธนาคาร คลิกซ์ จำกัด (มหาชน) (VBCo)โดยให้ HoldCo เป็นผู้ถือหุ้น VBCo ในวันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 95 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด