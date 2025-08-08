AIS - KTB - OR ตั้งธนาคาร คลิกซ์ ลุยเวอร์ชวลแบงก์

AIS แจ้งตลท. ร่วมกับธนาคารกรุงไทย และ ปตท. ตั้ง "ธนาคาร คลิกซ์ จำกัด" ลุยธุรกิจธนาคารไร้สาขา (Virtual Bank) หลังได้รับอนุญาตตั้งแต่ 19 มิ.ย. ที่ผ่านมา
รายละเอียดที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ระบุว่า ตามที่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ("ADVANC") และพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ("KTB") และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ("OR") ได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ใร้สาขาแล้วเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568
ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบในการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาดังกล่าว ADVANC และพันธมิตรทางธุรกิจได้เริ่มดำเนินการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
รวมถึงเงื่อนไขในการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาเพื่อให้สารถเปิดบริการธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาได้ภายในปี พ.ศ. 2569 โดยเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 25568 ADVANC และพันธมิตรทางธุรกิจ ได้ร่วมกันจัดตั้ง บริษัท ไทย ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด ("HoldCo" โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันจัดตั้ง ดังนี้ ADVANC ร้อยละ 39
KTB ร้อยละ 41 และ OR ร้อยละ 20
ก่อนที่ในวันที่ 8 สิ่งหาคม 2568 ADVANC และพันธมิตรทางธธรกิจได้ร่วมจัดตั้ง ธนาคาร คลิกซ์ จำกัด (มหาชน) ("VBCo") โดยให้ HoldCo เป็นผู้ถือหุ้น VBCo ในวันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 95 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (โดยในภายหลัง สัดส่วนการถือหุ้นโดย HoldCo จะเป็นร้อยละ 99.999)