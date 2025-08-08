'กรุงไทย-พันธมิตร'ตั้งบ.โฮลดิ้งรองรับ'Virtual Bank'

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB)แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่ ธนาคารกรุงไทยและพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา(Virtual Bank)แล้ว เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568 นั้น ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบในการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาดังกล่าว ธนาคารและพันธมิตรทางธุรกิจได้เริ่มดำเนินการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขในการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาเพื่อให้สามารถเปิดบริการธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาได้ภายในปี พ.ศ. 2569
โดยเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568ธนาคารและพันธมิตรทางธุรกิจได้ร่วมกันจัดตั้ง บริษัท ไทย ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด (HoldCo) และในวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ธนาคารและพันธมิตรทางธุรกิจได้ร่วมกันจัดตั้ง ธนาคาร คลิกซ์ จำกัด (มหาชน) (VBCo) โดยให้ HoldCo เป็นผู้ถือหุ้น VBCo ใน
วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 95ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (โดยในภายหลัง HoldCo จะรับโอนหุ้นใน VBCo จากผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท และมีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 99.99) ซึ่งตามข้อมูลที่ธนาคารและกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจได้ชี้แจงต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น ธนาคารมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการใน HoldCo เป็ นจำนวนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด โดย HoldCo และ VBCo เป็นบริษัทซึ่งธนาคารมีอำนาจควบคุมกิจการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญของแต่ละบริษัท ดังนี้
1. บริษัท ไทย ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด (HoldCo)
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทวันที่ 9 กรกฎาคม 2568
ประกอบธุรกิจโฮลดิ้ง มีทุนจดทะเบียน ณ วันจัดตั้ง 50,000,000 บาท ชำระแล้วเต็มจำนวน
เป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ,สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันจัดตั้งธนาคารกรุงไทย: 41% ADVANC: 39% OR:20% ,โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยธนาคารมีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด โดยใช้แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการจัดตั้งบริษัทจากเงินทุนหมุนเวียนของธนาคาร
2. ธนาคาร คลิกซ์ จำกัด (มหาชน) (VBCo)จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา จำนวนทุนจดทะเบียน ณ วันจัดตั้ง 50,000,000 บาท ชำระแล้วเต็มจำนวน โดยเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ,สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันจัดตั้ง มี HoldCo ถือหุ้นร้อยละ 95 ของทุนจดทะเบียน และผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท 15 ราย ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียน