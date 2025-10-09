RT รับงานส่วน Pipe Jacking มูลค่าโครงการ 820 ลบ.

ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง รับงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (พื้นที่วิกฤตโซนที่ 1) มูลค่าโครงการ 820 ล้านบาท ดำเนินงานส่วน Pipe Jacking มูลค่า 250 ล้านบาท มุ่งเน้นขยายพอร์ตธุรกิจหลัก อุโมงค์ เขื่อน งานรอบเร็ว เดินหน้าประมูลงานภาครัฐ - เอกชนต่อเนื่อง
นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านขุดเจาะอุโมงค์ วิศวกรรมโยธา และ ธรณีเทคนิคครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทเข้ารับงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (พื้นที่วิกฤตโซนที่ 1) มูลค่าโครงการ 820 ล้านบาท
งานดังกล่าวดำเนินการร่วมกับทีมกรุ๊ปในนามกิจการร่วมค้า อาร์ที-เอ็นเอ็กซ์ ซึ่งงานของ RT เป็นงานเจาะดันท่อ โดยวิธี Pipe Jacking มูลค่า 250 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นเจ้าของโครงการและผู้ว่าจ้าง ลงนามสัญญาก่อสร้างแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 ระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 17 กุมภาพันธ์ 2571
“RT ยังคงมุ่งเน้นการเติบโตในกลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ งานอุโมงค์ เขื่อน และงานรอบเร็ว โดยมีโอกาสการรับงานในอนาคตจากโครงการภาครัฐและเอกชน อาทิ งานก่อสร้างผนังคอนกรีตป้องกันดินสไลด์ ของ กฟภ. และงานก่อสร้าง Pipe Roof ของภาคเอกชน รวมถึงโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับภัยพิบัติ เช่นไหล่ทางทรุดตัว ขณะเดียวกัน บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเงินสดและต้นทุน พร้อมปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งยังคงเดินหน้าประมูลงานและติดตามโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมโอกาสการรับงานและสนับสนุนการเติบโตให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้” นายชวลิต กล่าว