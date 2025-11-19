xs
ราคาทองคำครั้งที่ 20 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 63,500 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 15.30 น. ครั้งที่ 20 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 62,700.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,600.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 63,500.00 บาท รับซื้อบาทละ 61,352.52 บาท