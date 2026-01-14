นครชัยแอร์ ขยายบริการ 16 ม.ค. 69 นี้พบกับ สาขาแยกนาเจริญ จ.ศรีสะเกษ

16 ม.ค. 69 นี้ สายอีสาน เตรียมพบกับ นครชัยแอร์ สาขาแยกนาเจริญ จ.ศรีสะเกษ เดินทางวันปฐมฤกษ์รับ ฟรี!! ผ้าห่ม Lotus พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบัน นครชัยแอร์ ได้เดินหน้าขยายสาขาให้บริการ โดยครอบคลุมไปยังพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุม 57 เส้นทาง พร้อมเปิดสาขาน้องใหม่สายอีสาน นครชัยแอร์ สาขาแยกนาเจริญ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 16 ม.ค. 2569 นี้ รวมแล้ว 115 สาขา
สำหรับ สาขาแยกนาเจริญ จ.ศรีสะเกษ ตั้งอยู่บริเวณจุดจอดรถแยกนาเจริญ ติดกับปั๊มน้ำมัน PT สาขาขุขันธ์ 3 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30 - 22.30 น. มีรถโดยสารออกจาก สาขาแยกนาเจริญ ไปยัง กรุงเทพฯ - พนมสารคราม – ฉะเชิงเทรา - ชลบุรี - อ่าวอุดม - พัทยา – บ้านฉาง และระยอง โดยลูกค้าสามารถทำรายการซื้อตั๋ว, เลื่อนตั๋ว, คืนตั๋ว และ ส่งพัสดุด่วนไปยังสาขาต่าง ๆ ของนครชัยแอร์ได้เหมือนที่หน้าเคาน์เตอร์นครชัยแอร์ตามปกติ
ทั้งนี้นครชัยแอร์ สาขาแยกนาเจริญ จ.ศรีสะเกษ ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษเปิดสาขาใหม่ ผู้ที่เดินทางเที่ยวปฐมฤกษ์ วันที่ 16 ม.ค. 2569 จากสาขาแยกนาเจริญ ไป กรุงเทพฯ - พนมสารคราม – ฉะเชิงเทรา - ชลบุรี - อ่าวอุดม - พัทยา – บ้านฉาง และระยอง รับฟรี ผ้าห่ม Lotus ตั๋ว 1 ที่นั่ง ต่อ 1 สิทธิ์ และลูกค้าที่ซื้อตั๋วเลือกเดินทางที่สาขา รับทันทีคูปองส่วนลดท้ายตั๋วโดยสาร 20 % (สำหรับการเดินทางในครั้งถัดไป) นอกจากนี้ยังเปิดให้สมัครสมาชิก NCA Go Card ฟรี!! โดยมีสิทธิ์รับส่วนลด 5 % สำหรับการส่งพัสดุ หรือ ซื้อตั๋วโดยสารทุกเส้นทาง ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่นครชัยแอร์ สาขาแยกนาเจริญ จ.ศรีสะเกษ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. – 15 เม.ย. 69 นี้