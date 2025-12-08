นครชัยแอร์เตรียมพร้อม "คนขับ-รถโดยสาร" รับเดินทางปีใหม่ 69 คาดมีผู้โดยสารวันละ 13,000 คน

นครชัยแอร์เตรียมความพร้อมคนขับ-รถโดยสารเพียงพอทุกเส้นทาง อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 รองรับผู้โดยสารได้วันละ 13,000 คน พร้อมคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยทุกด้าน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ที่จะถึงนี้ เพื่อมอบการบริการที่เป็นเลิศและความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ นครชัยแอร์ได้เตรียมความพร้อม อำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยรถโดยสารสาธารณะที่ได้มาตรฐาน โดยจัดทำแผนเสริมรถจากเที่ยววิ่งปกติให้เพียงพอต่อการเดินทางคาดว่าจะสามารถรองรับผู้โดยสารเดินทางวันละประมาณ 13,000 คน โดยได้เตรียมเสริมรถเที่ยวออกจากต้นทางกรุงเทพฯ ในวันที่ 26-28 ธ.ค. 68 และ เที่ยวกลับเข้ากรุงเทพฯ ในวันที่ 2-4 ม.ค. 69 ซึ่งเที่ยวรถเสริมทุกคันที่นครชัยแอร์นำมาให้บริการ เป็นรถโดยสารของบริษัทเท่านั้น และจำหน่ายตั๋วโดยสารในอัตราปกติ
ทั้งนี้ บริษัทฯ คุมเข้มทุกมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งด้านรถโดยสาร, พนักงานขับรถ, พนักงานต้อนรับ ด้วยการตรวจสอบความพร้อมอย่างเข้มงวดก่อนปฏิบัติหน้าที่ ทั้งการตรวจวัดแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการปฏิบัติงาน โดยผลการตรวจวัดต้องเป็น 0 เท่านั้น, การตรวจสภาพความพร้อมของอุปกรณ์รถ ส่วนควบบนรถโดยสารทุกคันก่อนออกรับผู้โดยสาร, จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการเดินรถปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยตรวจเช็กสภาพการจราจร และประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ให้คำแนะนำพนักงานขับรถให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่การจราจรติดขัด รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรติดขัด ลดระยะเวลาในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่
นอกจากนี้ ยังได้เตรียมความพร้อมด้านการให้บริการรถ Shuttle Bus ขึ้นฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้านครชัยแอร์ที่เดินทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ (ถ.กำแพงเพชร 2) และสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต (BTS) โดยมีรถให้บริการทุกวัน 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 05.00-08.00 น. และช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 16.00-20.30 น.เป็นต้นไป
สำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางด้วยรถโดยสารนครชัยแอร์ สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ 120 วัน ผ่านช่องทาง Call Center 1624, บริการ NCA Social Booking ทำรายการผ่าน Line@ พิมพ์ @nakhonchaiair หรือช่องทาง Facebook พิมพ์ nakhonchaiair.official (Messenger) หรือทำรายการผ่านเว็บไซต์ www.nakhonchaiair.com/ncaweb รวมถึงซื้อตั๋วโดยสารผ่านตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ได้ที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ (ถ.กำแพงเพชร 2), สถานีเดินรถนครชัยแอร์ รังสิต หรือที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ทุกสาขา