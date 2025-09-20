เริ่ม 25 ก.ย.นี้ นครชัยแอร์ เปิด 4 สาขาใหม่ บริการครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสาน

25 ก.ย. 68 นี้ นครชัยแอร์ เดินหน้าขยายพื้นที่ ครอบคลุมถิ่นอีสาน บุกเปิด 4 สาขาใหม่ เส้นทาง กุดดินจี่-บ้านผือ-ท่าบ่อ-ศรีเชียงใหม่อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร และมอบสิทธิ์คูปองส่วนลดทุกที่นั่ง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า นครชัยแอร์ ได้ปรับการบริการให้ตรงความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆ เพิ่มทางเลือกในระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพ เข้าถึงได้ง่ายขึ้นแบบครบวงจร
โดยในวันที่ 25 ก.ย. 2568 นี้ บริษัทฯ ได้ขยายฐานพื้นที่การให้บริการโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มขึ้นอีก 4 สาขา ได้แก่ สาขาที่ 1 นครชัยแอร์ กุดดินจี่ ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองไทยแคปปิตอล จำกัด สาขาย่อยกุดดินจี่ เปิดทำการทุกวัน เวลา 10.30-19.30 น. , สาขาที่ 2 นครชัยแอร์ บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ตั้งอยู่บริเวณถนนพลับผือ ห่างจากบริษัทโรงสีศรีไทยใหม่ จำกัด เปิดทำการทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น. , สาขาที่ 3 นครชัยแอร์ ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ตั้งอยู่ตรงข้ามทางเข้าที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ เปิดทำการทุกวัน เวลา 09.30-18.30 น. และ สาขาที่ 4 นครชัยแอร์ ศรีเชียงใหม่ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ตั้งอยู่ใกล้กับมินิบิ๊กซีศรีเชียงใหม่ เปิดทำการทุกวัน เวลา 09.00-18.00 น. โดยตั้งเป้าให้ประชาชนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับความสะดวกจากการให้บริการในครั้งนี้
ทั้งนี้ โปรโมชั่นพิเศษเปิดสาขาใหม่ สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวปฐมฤกษ์ วันที่ 25 ก.ย. 2568 จากสาขา กุดดินจี่ – บ้านผือ – ท่าบ่อ และศรีเชียงใหม่ ไป กรุงเทพฯ รับฟรี! ผ้าห่ม Lotus ตั๋ว 1 ที่นั่ง ต่อ 1 สิทธิ์ , ซื้อตั๋วและเดินทางที่สาขาตามเส้นทางที่ระบุไว้ ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2568 จะได้รับคูปองส่วนลดท้ายตั๋วโดยสาร 20 % (สำหรับการเดินทางในครั้งถัดไป) นอกจากนี้ยังเปิดให้สมัครสมาชิก NCA Go Card ฟรี!! โดยมีสิทธิ์รับส่วนลด 5 % สำหรับการส่งพัสดุหรือซื้อตั๋วโดยสารทุกเส้นทาง ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่นครชัยแอร์ ทั้ง 4 สาขา โดยสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ 120 วัน