“นครชัยแอร์”ส่งประชาชนเดินทางช่วงปีใหม่ กว่า 1.3 แสนคน ปลอดภัยทุกเส้นทางอุบัติเหตุเป็นศูนย์

นครชัยแอร์ ร่วมให้บริการส่งประชาชนเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ช่วง 26 ธ.ค.68 – 4 ม.ค.69 จำนวนกว่า 130,000 คน ถึงปลายทางอย่างปลอดภัยทุกเที่ยว อุบัติเหตุเป็นศูนย์ทุกเส้นทาง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า นครชัยแอร์ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งผู้โดยสารกว่า 130,000 คน กลับบ้านในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2569 (ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 – 4 มกราคม 2569 ) อย่างปลอดภัย อุบัติเหตุเป็นศูนย์ โดยเส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางสูงสุดเป็นเส้นทางภาคอีสาน 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.กรุงเทพฯ-ขอนแก่น 2.กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 3.กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี
ปัจจุบัน บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด มีเส้นทางเดินรถ จำนวน 50 เส้นทาง ครอบคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีสาขาบริษัทและสาขาร่วมที่ให้บริการ จำนวนทั้งสิ้น 114 สาขา มีการเดินหน้าพัฒนางานบริการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุด ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การจัดจำหน่ายตั๋วโดยสารด้วยตู้อัตโนมัติระบบทัชสกรีน ณ บริเวณสถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ (ถ.กำแพงเพชร 2) และ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ รังสิต ซึ่งลูกค้าสามารถทำรายการจองตั๋วได้ด้วยตนเอง โดยสามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ 120 วัน ในทุกเส้นทาง และชำระเงินผ่าน QR Code หรือ Line Pay เพื่อรับตั๋วหน้าตู้ได้ทันที
นอกจากนี้ ยังสามารถจองตั๋วผ่านช่องทาง Call Center 1624 , บริการ NCA Social Booking โดยทำรายการผ่าน Line@ พิมพ์ @nakhonchaiair หรือช่องทาง Facebook พิมพ์ nakhonchaiair.official (Messenger) หรือทำรายการผ่านเว็บไซต์ www.nakhonchaiair.com/ncaweb รวมถึงที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ทุกสาขา และเพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดในการซื้อตั๋วโดยสาร สำหรับผู้โดยสารที่จองตั๋วผ่านทุกช่องทางที่ชำระเงินผ่าน QR Code บริษัทฯ จะส่ง SMS แจ้งลิงก์ QR Code เพื่อให้ตรวจสอบรายการก่อนชำระเงิน ซึ่งหลังจากชำระเงินเรียบร้อยจะได้รับ SMS แนบตั๋ว E-Ticket แจ้งรายละเอียดการจองตั๋ว สำหรับใช้เดินทางได้ทันที กรณีพบความผิดพลาดในรายการการซื้อตั๋ว ผู้โดยสารสามารถแจ้งกลับทันทีภายใน 1 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม