20 ต.ค.นี้ นครชัยแอร์ ให้บริการเดินรถ สาย 25 เส้นทาง กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ

นครชัยแอร์ เริ่มให้บริการเดินรถ สาย 25 เส้นทาง กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี วันที่ 20 ต.ค. 68 นี้ พร้อมเพิ่มบริการจุดเชื่อมต่อรถ ภาคอีสานสู่ภาคตะวันออก และขยายสาขาใหม่เพิ่มอีก 3 สาขา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า นครชัยแอร์ เดินหน้าพัฒนาการบริการที่เหนือชั้นให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสบายครบวงจรเต็มรูปแบบให้กับผู้โดยสารในการเดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆ ล่าสุด เตรียมเปิดเดินรถ สาย 25 เส้นทาง กรุงเทพฯ – ร้อยเอ็ด – เสลภูมิ –ยโสธร – คำเขื่อนแก้ว - เขื่องใน - อุบลราชธานี ด้วยบริการรถมาตรฐานประเภท Gold Class จำนวน 32 ที่นั่ง รองรับความสะดวกสบายด้วยเบาะนวดไฟฟ้า ทีวีส่วนตัว ช่องเสียบ USB ชาร์จโทรศัพท์ เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ที่เก็บของเหนือศีรษะแบบมีฝาปิด โดยให้บริการวันละ 2 เที่ยว จาก กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี เที่ยวเวลา 20.00 น. , 21.00 น. และ จาก อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ เที่ยวเวลา 17.45 น. , 19.15 น.
พร้อมเพิ่มการให้บริการ จุดเชื่อมต่อรถโดยสาร ไปและกลับ สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางจาก เขื่องใน – คำเขื่อนแก้ว - ยโสธร - เสลภูมิ - ร้อยเอ็ด สามารถเดินทางเชื่อมต่อรถโดยสารได้ที่ นครชัยแอร์ บขส.นครราชสีมา แห่งที่ 2 เพื่อไปยังปลายทางภาคตะวันออก พนมสารคาม – ฉะเชิงเทรา - ชลบุรี - อ่าวอุดม - พัทยา - บ้านฉางและระยอง
สำหรับการเปิดเส้นทางใหม่นี้ นครชัยแอร์ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการด้วยการเปิดเพิ่มอีก 3 สาขา ได้แก่ สาขาที่ 1 นครชัยแอร์ เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เวลาทำการ 08.00-20.30 น. ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามธนาคารออมสิน สาขาเขื่องใน , สาขาที่ 2 นครชัยแอร์ คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เวลาทำการ 08.00-21.00 น. ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามศูนย์จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างวีโฮม , สาขาที่ 3 นครชัยแอร์ เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เวลาทำการ 10.30-21.30 น. ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามร้าน พี.พี.ยางยนต์
ทั้งนี้ โปรโมชั่นพิเศษเปิดสาขาใหม่ สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวปฐมฤกษ์ วันที่ 20 ต.ค. 2568 จากสาขา เขื่องใน - คำเขื่อนแก้ว - เสลภูมิ ไป กรุงเทพฯ รับฟรี! ผ้าห่ม Lotus ตั๋ว 1 ที่นั่ง ต่อ 1 สิทธิ์ , ซื้อตั๋วและเดินทางที่สาขาตามเส้นทางที่ระบุไว้ ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 68 – 31 ม.ค. 69 จะได้รับคูปองส่วนลดท้ายตั๋วโดยสาร 20 % (สำหรับการเดินทางในครั้งถัดไป) นอกจากนี้ยังเปิดให้สมัครสมาชิก NCA Go Card ฟรี!! โดยมีสิทธิ์รับส่วนลด 5 % สำหรับการส่งพัสดุหรือซื้อตั๋วโดยสารทุกเส้นทาง ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่นครชัยแอร์ ทั้ง 3 สาขา โดยสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ 120 วัน