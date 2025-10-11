เปิด “ตลาดอบอุ่น” หนุนศิลปิน–ชุมชนท้องถิ่นสร้างรายได้ทุกสุดสัปดาห์

ประจวบคีรีขันธ์ – โรงแรมพุทธรักษา หัวหิน เปิดพื้นที่ “ตลาดอบอุ่น” ในห้องอาหารอบอุ่น ทุกวันเสาร์–อาทิตย์ เวลา 11.30–16.00 น. ให้ชุมชนในพื้นที่นำผลงานศิลปะและงานฝีมือมาจำหน่ายกว่า 20 บูธ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
วันนี้ (11 ต.ค.) น.ส.แวววดี ศรีไตรรัตน์ ผู้บริหารโรงแรมพุทธรักษา หัวหิน กล่าวว่า การเปิดตลาดอบอุ่น เป็นแนวทางในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของหัวหิน โดยเปิดโอกาสให้ศิลปินและชาวบ้านได้นำผลงานมาจำหน่าย พร้อมจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปสุดสร้างสรรค์ เช่น พิมพ์ผ้าด้วยสีธรรมชาติ (Eco-printing) งานโมเสก และการทำของที่ระลึกจากทุ่นทะเลรีไซเคิล เพื่อเติมแรงบันดาลใจและให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ไปพร้อมกัน เราต้องการเติบโตไปพร้อมกับชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชน เยาวชน และนักท่องเที่ยวได้สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง
ด้าน นางขวัญณภัทร์ศร เนตรสุวรรณ์ (ครูแหม่ม) จากโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย หนึ่งในผู้ร่วมออกบูธ เปิดเผยว่า ตนเน้นแนวคิดรีไซเคิลขยะพลาสติกให้เกิดประโยชน์ โดยนำมาทำเป็นของใช้ เช่น กระเป๋า (ราคา 450 บาท ใบเล็ก 160 บาท) ตุ้มหู กิ๊ปหนีบผม พวงกุญแจ และที่เก็บสายชาร์จโทรศัพท์ ซึ่งทั้งหมดผลิตจากฝาขวดและถุงพลาสติกเหลือใช้
“ขั้นตอนการทำไม่ยากแต่ต้องใช้เวลา ต้องรีดพลาสติกให้ขึ้นรูปสวยงาม ใช้เวลาว่างหลังเลิกสอนและวันหยุดทำเป็นอาชีพเสริม ดีใจที่โรงแรมพุทธรักษาเปิดโอกาสให้เรามาขายสินค้าในตลาดอบอุ่น เป็นช่องทางสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง” ครูแหม่ม กล่าว
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มของนักท่องเที่ยว ทั้งที่เข้าพักในโรงแรมและผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมชมจากพื้นที่ใกล้เคียง ต่างพาครอบครัว โดยเฉพาะเด็ก ๆ เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อป ทำโมเดลขนาดจิ๋วและงานศิลปะตามจินตนาการอย่างสนุกสนาน เปิดให้เข้าชมและร่วมกิจกรรมได้ฟรี ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 11.30–16.00 น. ณ ห้องอาหารอบอุ่น ภายในโรงแรมพุทธรักษา หัวหิน