บขส.ดีเดย์ 19 ธ.ค.นี้! รถโดยสารใหม่ ให้บริการเที่ยวปฐมฤกษ์ 4 เส้นทาง ด้วยมาตรฐาน Euro 5

“บขส.” Kick off รถโดยสารใหม่ ให้บริการเที่ยวปฐมฤกษ์ 4 เส้นทาง 19 ธ.ค.นี้ บริการ VIP ด้วย มาตรฐาน Euro 5 เสริมความสะดวก สบาย ปลอดภัย รองรับการเดินทางประชาชนทั่วไทย พร้อมเปิดจองตั๋วแล้ววันนี้!!
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส. พร้อมนำรถโดยสารใหม่ ให้บริการเที่ยวปฐมฤกษ์ในวันที่ 19 ธันวาคม 2568 โดยนำร่อง 4 เส้นทาง ด้วยรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 VIP (ม.1ก) จำนวน 24 ที่นั่งทั้งหมด ดังนี้
1.เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ระยะทาง 713 กิโลเมตร (กม.) ค่าโดยสาร 924 บาท ให้บริการวันละ 2 เที่ยววิ่ง/วัน เที่ยวไป รถออกจากกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) วันที่ 19 ธันวาคม 2568 เวลา 19.00 น. เที่ยวกลับ รถออกจากเชียงใหม่ วันที่ 20 ธันวาคม 2568 เวลา 19.00 น.
2.กรุงเทพฯ – แม่สอด ระยะทาง 520 กม. ค่าโดยสาร 703 บาท ให้บริการวันละ 6 เที่ยววิ่ง/วัน เที่ยวไป รถออกจากกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) วันที่ 19 ธันวาคม 2568 เวลา 08.10 น., 20.30 น. และ 21.00 น. เที่ยวกลับ รถออกจากแม่สอด วันที่ 20 ธันวาคม 2568 เวลา 08.10 น., 20.10 น. และ 20.30 น.
3.กรุงเทพฯ – นครพนม ระยะทาง 727 กม. ค่าโดยสาร 941 บาท ให้บริการวันละ 2 เที่ยววิ่ง/วัน เที่ยวไปรถออกจากกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) วันที่ 19 ธันวาคม 2568 เวลา 17.00 น. เที่ยวกลับ รถออกจากนครพนม วันที่ 20 ธันวาคม 2568 เวลา 17.30 น.
4.กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – เกาะสมุย และ กรุงเทพฯ (สายใต้ฯ) – เกาะสมุย ระยะทาง 745 กม. ค่าโดยสาร 963 บาท ให้บริการวันละ 4 เที่ยววิ่ง/วัน เที่ยวไป รถออกจากกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) วันที่ 19 ธันวาคม 2568 เวลา 17.00 น. และ เวลา 17.30 น. เที่ยวกลับ รถออกจากเกาะสมุย วันที่ 20 ธันวาคม 2568 เวลา 15.31 น. และ 16.30 น.
สำหรับ รถโดยสารใหม่จะทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จนครบทั้งหมด 311 คัน เพื่อนำมาให้บริการประชาชนในทุกเส้นทางทั่วประเทศ โดยรถโดยสารใหม่ ยี่ห้อ MAN มีความยาว 12 เมตร จำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 1.รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 VIP (ม.1ก) จำนวน 24 ที่นั่ง 2.รถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 พิเศษ (ม.1พ) จำนวน 32 ที่นั่ง และ 3.รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 (ม.1ข) จำนวน 36 ที่นั่ง ใช้เครื่องยนต์มาตรฐาน Euro 5 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลพิษทางอากาศ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง มีระบบความปลอดภัยครบครัน อาทิ ระบบ GPS กล้อง CCTV เข็มขัดนิรภัย ค้อนทุบกระจก ประตูฉุกเฉิน และภายในรถจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น เบาะนั่งกว้างปรับเอนระบบไฟฟ้า ห้องน้ำ ช่องเก็บสัมภาระ ถาดวางอาหาร ช่องเสียบชาร์ต USB & Type-C และ Free Wi-Fi