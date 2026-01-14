รัฐ – เอกชน เตรียมเสนอแนวทางเศรษฐกิจ การลงทุน และความยั่งยืน ในการประชุมสภาเศรษฐกิจโลก

ตัวแทนรัฐ – เอกชนชั้นนำของไทย รวมพลังเตรียมเสนอแนวทางเศรษฐกิจ การลงทุน และความยั่งยืน ในการประชุมประจำปี 2026 ของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF)
ตัวแทนจากภาครัฐและ 8 ภาคเอกชนชั้นนำของไทย ร่วมประชุมหารือเตรียมพร้อม เพื่อเสนอแนวทางด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และความยั่งยืน ที่ช่วยสนับสนุนบทบาทของประเทศไทย ในการประชุมประจำปี 2026 ของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) วันที่ 19 - 23 มกราคม 2026 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส โดยมี ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คุณสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และภาคเอกชนชั้นนำของไทยเข้าร่วม อาทิ เอสซีจี, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), กลุ่มบริษัท กสิกร บิซิเนส–เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) และบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ณ เอสซีจี สำนักงานใหญ่บางซื่อ
การรวมพลังของภาครัฐและเอกชนครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของไทย ที่มุ่งขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโต ควบคู่กับความยั่งยืน และเชิญชวนนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศมากขึ้น
ทั้งนี้ “World Economic Forum (WEF)” เป็นการประชุมของผู้นำระดับโลก ที่มาร่วมหารือเกี่ยวกับทิศทางของโลก ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และสังคม เพื่อหาแนวทางร่วมมือกับความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญในปัจจุบันและอนาคต