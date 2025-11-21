ไทยเบฟเวอเรจ รวมใจต้านภัยหนาว มอบผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สานต่อปณิธานแห่งการ “ให้” ภายใต้ โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 26 ส่งมอบ “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” จำนวน 15,000 ผืน แก่พี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมา โดยมี กฤษฏิ์ พูนเกษม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา รับมอบจาก พลเอกพัฑฒะนะ พุธานานนท์ รองประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย สาทิช บวชสันเทียะ, ธีระวิทย์ ศิรินาม และ เครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน ณ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
มอบ “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” จำนวน 13,000 ผืน แก่พี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิ โดยมี คุณวรัตม์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รับมอบจาก ธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย รุ่งนภา ทองรักน้อย, พันโทวิชญ์วิสิฐ พูนเกิดมะเริง, วรวุฒิ วงศ์ศิริรัตน์ และ เครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน ณ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
มอบ “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” จำนวน 15,000 ผืนแก่พี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ชำนาญ ชื่นตา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบจาก อภิชาติ โตดิลกเวชช์ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน ณ โรงเรียนเขมราฐ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
มอบ “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” จำนวน 12,000 ผืน แก่ พี่น้องชาวจังหวัดยโสธร โดยมี ชาญชัย ศรศรีวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และ ขรรค์ไชย ทันธิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รับมอบจาก อภัย จันทนจุลกะ ประธานคณะกรรมการการบูรณะปฎิสังขรณ์ศาสนสถาน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ณ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร