TMG ลงนามสัญญา TBR ซื้อขายขวดแก้ว 1.5 หมื่นล.

บริษัท ไทย มาลายา กลาส จำกัด หรือ TMG ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วชั้นนำในเครือ BJC นำโดย นายวิเชียร รุ่งวัฒนะกิจ รักษาการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส – ธุรกิจวิศวกรรมและเครื่องจักรอัตโนมัติ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี พร้อมด้วย นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค และ นางนงนุช ปโยนิธิการ รองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด (TBR) นำโดย นายวิชัย ชัยยาวรานุรักษ์ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางอรทัย พูลทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจต่อเนื่อง ประเทศไทย และ นายอุดมศักดิ์ รุ่งจารุทรัพย์ กรรมการ บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายขวดแก้ว ฉบับปี 2569 - 2571 รวมระยะเวลา 3 ปี โดยมีมูลค่าการซื้อขาย รวมกว่า 15,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนฉบับปัจจุบัน ที่จะสิ้นสุดสัญญา ในวันที่ 31 ธันวาคม 2568