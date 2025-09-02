“เดอะ เจ็นซ์” ดวลสนาม 6 “ช้าง คลาสสิค 2025”

เดอะ เจ็นซ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนสนามที่ 6 รายการ “ช้าง คลาสสิค 2025” ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายนนี้ ที่สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรี เพื่อคัดเยาวชนฝีมือดีร่วมแคมป์พัฒนาทักษะกีฬากอล์ฟปลายปี
“ช้าง คลาสสิค 2025” เป็นหนึ่งในรายการที่เก็บสะสมคะแนนของ World Amateur Golf Ranking และ Junior Golf Scoreboard แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่น คือ Special GENZ (ชายและหญิง) อายุ 19-23 ปี, Super GENZ (ชายและหญิง) อายุ 15-18 ปี, Junior GENZ (ชายและหญิง) อายุ 11-14 ปี แข่งขันแบบเก็บคะแนนสะสมตลอดฤดูกาล เพื่อคัดเลือกนักกอล์ฟในรุ่น Super GENZ และรุ่น Junior GENZ จำนวน 12 คน โดยนักกอล์ฟที่มีคะแนนสะสม (สนามที่ 1-7) อันดับ 1, 2 และ 3 ในสองรุ่นดังกล่าวทั้งชายและหญิง จะได้รับการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาฝีมือจาก เดอะ เจ็นซ์
นอกจากนี้ เดอะ เจ็นซ์ ยังได้ร่วมกับ Golfing Ground และ FlowCode จัดกิจกรรม เจ๊นซ์ กอล์ฟ แคมป์ สำหรับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแคมป์กอล์ฟ จำนวน 30 คนในช่วงปลายปีนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครแข่งขันได้ที่ Official Line : @genzgolf หรือโทร. 065-696-2229