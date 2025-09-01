นักกอล์ฟทีมชาติไทย คว้าดับเบิ้ลแชมป์กอล์ฟเยาวชนที่มาเลเซีย

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติ "มาเลเซีย อินเตอร์เนชันแนล จูเนียร์ โอเพน 2025" ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2568 ที่ ตันจง ปูเตอรี กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท สำหรับรายการนี้ เป็นกอล์ฟเยาวชนรายการใหญ่ มีนักกีฬาเข้าร่วมประมาณ 240 คน จาก 15 ประเทศ ของเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งสหรัฐอเมริกา
หลังจบการดวลวงสวิง 3 รอบ นักกอล์ฟไทย สามารถคว้าแชมป์มาได้ทั้งชายและหญิง โดยประเภทบุคคล ชาย A-B (รุ่นอายุ 15-18 ปี, 13-14 ปี) "จูเนียร์" อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล ที่เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมาคว้าแชมป์สิงคโปร์ จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ ก็ยังร้อนแรง
จบ 3 วัน อจลวิชญ์ ทำสกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 213 (73-68-72) ดีที่สุดเท่ากับ มูฮัมหมัด อาฟฮัม บิน ออธมัน นักกอล์ฟเจ้าถิ่น มาเลเซีย 3 อันเดอร์พาร์ 213 (70-74-69) ทำให้ 2 คนต้องดวลเพลย์ออฟที่หลุม 18 พาร์ 4 ปรากฏว่า ตีกันหลุมเดียวรู้เรื่อง จูเนียร์ เก็บพาร์ ส่วน ออธมัน ดับเบิลโบกี้ ทำให้ อจลวิชญ์ คว้าแชมป์ไปครอง
ด้านบุคคลหญิง A-B (รุ่นอายุ 15-18 ปี, 13-14 ปี) ปริม ปราชญ์นคร ที่ก็เพิ่งคว้าแชมป์สิงคโปร์ โอเพ่น เมื่อเดือนกรกฎาคม มารายการนี้ โชว์ฟอร์มฮอตตลอดทั้ง 3 วัน นำตั้งแต่ต้นจนจบ สกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ 204 (68-69-67) ผงาดคว้าแชมป์ ชนิดทิ้งขาดอันดับ 2 โง ยี เบลล์ ของมาเลเซีย ที่ทำสกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 213 (72-68-73) ถึง 9 สโตรก ส่วนอันดับ 3 อันเจเน็ตต์ ตัน จากสิงคโปร์ 1 โอเวอร์พาร์ 217(70-73-74)
โปรแกรมต่อไปสมาคมกอล์ฟฯเตรียม จัดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นชิงชนะเลิศประเทศไทย รายการที่เก่าแก่ที่สุดถึง 91 ปี รายการ "สิงห์ ไทยแลนด์ อเมเจอร์ โอเพ่น 2025” ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2568 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟคลับ