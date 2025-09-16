หงส์ไทยร่วมขับเคลื่อน Climate X Program 2025 กับ NIA และ Sustainism ตอกย้ำวิสัยทัศน์ผู้นำด้านสมุนไพรไทยและความยั่งยืน

บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยชั้นนำที่ครองใจผู้บริโภคมาเกือบสองทศวรรษ นำโดยคุณธีระพงศ์ ระบือธรรม ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริษัท เข้ารับประกาศนียบัตรจากโครงการ Climate X Program 2025 มอบโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับเครือข่าย Sustainism ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์
การเข้าร่วมครั้งนี้สะท้อนถึงพันธกิจของหงส์ไทยในการดำเนินธุรกิจตามหลักการ ESG (Environmental, Social, Governance) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยบริษัทมุ่งมั่นผสานภูมิปัญญาสมุนไพรไทยเข้ากับนวัตกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างทั้งคุณค่าทางธุรกิจและผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคมและโลก
คุณธีระพงศ์ ระบือธรรม กล่าวว่า “การที่หงส์ไทยได้เข้าร่วม Climate X Program ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความตั้งใจของเราในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง เรามุ่งมั่นที่จะรักษาสมดุลระหว่างธุรกิจและสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โคกหนองนาโมเดล การผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว รวมถึงการขยายการใช้พลังงานหมุนเวียนในสายการผลิต ซึ่งล้วนเป็นการเดินหน้าสู่ธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อชุมชน”
นอกจากการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย หงส์ไทยยังพร้อมเป็นแรงสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม ช่วยต่อยอดโอกาส ขยายสู่ตลาดใหม่ ๆ และสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคม
การมีส่วนร่วมของหงส์ไทยใน Climate X Program 2025 จึงไม่เพียงเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำด้านสมุนไพรไทย แต่ยังแสดงให้เห็นถึงบทบาทเชิงรุกในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน