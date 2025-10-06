สตาร์ปริ๊นท์ รับรางวัล Business Partner จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา คุณกฤษดา ไทธงชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล “Business Partner Award 2025” จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ในงาน ThaiBev Business Partner Award Ceremony 2025 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)
โดยรางวัล “Business Partner Award 2025” ซึ่งมอบให้แก่องค์กรที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนและร่วมผลักดันการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติที่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ความสำเร็จครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์และความตั้งใจของบริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน) ในการเป็นองค์กรที่ไม่เพียงแต่ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นมืออาชีพ หากยังมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และคุณค่าร่วมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง